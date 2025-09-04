Thông tin mới nhất vụ hai nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc

Sáng 4/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Truyền - Chủ tịch UBND xã Ea Wer cho biết, lực lượng chức năng vừa trục vớt được thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước tại hồ Tuyệt Tình Cốc (khu vực thủy điện Sêrêpốk 3).

Theo đó, từ 5h30 đến 7h sáng nay, cơ quan chức năng phát hiện thi thể anh T.A.T. và B.Q.C. nổi lên ở khu vực giữa hồ nên đã trục vớt và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Nguyễn Hữu Truyền (áo trắng) đang chỉ đạo công tác tìm kiếm. Ảnh: NH

Nói về khó khăn trong quá trình tìm kiếm thi thể các nạn nhân, một lãnh đạo Công an xã Ea Wer cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã triển khai 2 tổ công tác với gần 30 cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm.

"Do hồ nước sâu gần 30m khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí một số cán bộ, chiến sĩ khi lặn xuống giữa chừng đã phải dừng lại vì áp suất quá lớn gây chảy máu mũi", lãnh đạo Công an xã Ea Wer thông tin.

Lực lượng chức năng đang trục vớt 1 trong 2 thi thể nổi lên vào sáng sớm hôm nay. Ảnh: NH

Trước đó, vào khoảng 14h50 ngày 2/9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột đi vào hồ Tuyệt tình cốc chơi lễ 2/9.

Sau đó anh T.T.T. (2004), xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này anh N.T.A. (2004) và B.Q.C. (2004) đã lao xuống cứu nhưng sau đó cả ba cùng bị chìm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể của anh T.T.T. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.