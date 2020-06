Thông tin mới nhất về vị trí và cường độ của bão số 1 - NURI

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020 06:57 AM (GMT+7)

Bão số 1 gió giật cấp 11 vẫn đang di chuyển với vận tốc rất nhanh, 20-25km/h và chủ yếu đi theo hướng Tây Bắc.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 1 - NURI. Ảnh Trung tâm KTTV QG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (14/6), bão số 1 - NURI đang ở cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 14/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông trong sáng sớm nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5,5m; biển động rất mạnh.

Trên đất liền nước ta, dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 1 sẽ gây mưa vừa, mưa to trên diện rộng cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay tới khoảng ngày 15/6, trọng tâm mưa to đến rất to ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hoá. Mưa lớn sau thời gian nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ về lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.

Cũng do bão số 1, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, gây mưa rào và dông trên diện rộng cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kèm theo nguy cơ dông, lốc, sét.

Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vi-tri-va-cuong-do-cua-bao-so-1-nuri-50202014665719623.h...Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vi-tri-va-cuong-do-cua-bao-so-1-nuri-50202014665719623.htm