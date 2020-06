Bão số 1 gây sóng cao 5m, miền Bắc mưa to từ đêm nay

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020 15:34 PM (GMT+7)

Bão số 1 - NURI gây sóng biển cao 3 - 5,5m; biển động rất mạnh. Trên đất liền, từ đêm nay, miền Bắc có mưa to đến rất to và dông.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 1 - NURI. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh bão NURI

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (13/6), bão số 1 - NURI đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 14/6, tâm bão số 1 cách đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Đến 13 giờ ngày 14/6, bão ở trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5,5m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão, thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Tổ chức kiểm đếm và duy trì liên lạc thường xuyên với tàu, thuyền đang hoạt đông trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp các bản tin dự báo kịp thời, chính xác và vùng ảnh hưởng của bão để cơ quan chức năng và nhân dân chủ động ứng phó.

Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các Quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan tạo điều kiện cho tàu thuyền, ngư dân vào trú tránh bão khi có nhu cầu; các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống.

Miền Bắc mưa to từ đêm nay

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m, từ chiều tối và đêm ngày 13/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; vùng núi và trung du 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h); ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 14/6 đến 16/6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1,5-3,0m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biện, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An.

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội.

