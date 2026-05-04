Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Rủi ro thiên tai ở Phú Thọ và Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 1 giờ đến 4 giờ ngày 4/5), khu vực các tỉnh Phú Thọ và Nghệ An đã có mưa vừa đến mưa to như: Vạn Mai 64,4mm (Phú Thọ); Châu Cường 64,6mm, Nông trường15 63,4mm (Nghệ An);...

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy tại Phú Thọ từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; tại Nghệ An từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Nhiều khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

Phú Thọ: An Bình, Dũng Tiến, Kim Bôi, Lạc Lương, Mai Hạ, Mường Động, Mường Vang, Tân Lạc, Tân Pheo, Thượng Cốc, Vân Sơn, Yên Thủy, Yên Trị;

Nghệ An: Bạch Hà, Chiêu Lưu, Đông Hiếu, Hợp Minh, Hùng Chân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhôn Mai, P. Tây Hiếu, P. Thái Hòa, Quan Thành, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tri Lễ, Văn Hiến, Văn Kiều, Vân Tụ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cảnh báo mưa dông mạnh vùng biển Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh (bao gồm vịnh Hạ Long).

Trong những giờ tới, những ổ mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông cho vùng biển trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 4/5, nhiều khu vực trên biển tiếp tục xuất hiện gió mạnh, sóng lớn và dông nguy hiểm, gây rủi ro cao cho hoạt động hàng hải.

Cụ thể, tại Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 4-5, buổi sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Trong khi đó, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 4/5, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 5/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động, sau đêm gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 2.

Theo nhận định, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và dông mạnh trên biển. Ngư dân và các phương tiện cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.