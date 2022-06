Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa to về chiều tối

Thứ Sáu, ngày 03/06/2022 06:41 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (3/6) đến ngày 5/6, ở Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng, ở miền Bắc và miền Trung cần đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở miền Trung. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết cuối tuần ban ngày nhiều mây, có lúc hửng nắng, từ chiều tối đến đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to, đề phòng ngập lụt ở vùng trũng thấp.

