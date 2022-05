Miền Bắc, miền Trung sắp nắng nóng, có nơi 39 độ C

Thứ Ba, ngày 31/05/2022 19:16 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đợt mưa lớn diện rộng vừa ngớt, miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng với nhiệt độ có nơi vượt ngưỡng 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/5), nắng nóng đang xảy ra cục bộ tại một số nơi ở khu vực Trung Bộ.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng, có nơi trên 36 độ C. Ảnh minh họa

Dự báo, ngày mai (1/6), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Từ ngày 2-6/6, ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Đặc biệt, tại miền Bắc sau chuỗi ngày có mưa dông diện rộng khiến nhiều nơi ngập lụt thì từ nay (31/5) mưa sẽ giảm dần. Ngày 1-2/6, ban ngày nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn, tuy nhiên, từ chiều tối đến đêm vẫn cần đề phòng những cơn mưa dông bất chợt.

Từ ngày 3-5/6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Từ ngày 6/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên người dân cần đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đối với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cần đề phòng cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trước đó, từ ngày 21-24/5, miền Bắc đã xảy ra mưa lớn diện rộng, gây ngập lụt nhiều nơi do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng đánh giá, đây là đợt mưa hiếm gặp ở Bắc Bộ trong tháng 5.

Tiếp đó, ngày 29/5, mưa lớn trút xuống Hà Nội khiến phố phường hóa “sông”. Lượng mưa ghi nhận tại trạm Láng (quận Đống Đa) trong 2 giờ, từ 14-16h là 138mm. Đây là lượng mưa kỷ lục ghi nhận được trong vòng 36 năm qua. Theo số liệu lịch sử, lượng mưa tích lũy trong 2h ngày 18/6/1986 tại trạm khí tượng này đạt 132,5mm.

Nguồn: http://danviet.vn/mien-bac-mien-trung-sap-nang-nong-co-noi-39-do-c-502022315191721932.htmNguồn: http://danviet.vn/mien-bac-mien-trung-sap-nang-nong-co-noi-39-do-c-502022315191721932.htm