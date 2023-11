Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc nắng hanh, miền Trung hứng đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/11), các tỉnh Bắc Bộ thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Ngày 25/11, một đợt không khí lạnh tăng cường xuống sẽ khiến nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm nhẹ 1-2 độ C, trời vẫn duy trì nhiều mây, ngày nắng hanh.

Ở Trung Bộ, hôm nay, ban ngày vẫn chủ đạo là nắng, phía Nam chiều tối có mưa vài nơi. Từ ngày 25/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to; các khu vực khác có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần này thời tiết trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối nay (24/11) có mưa rào rải rác, có nơi mưa to.

Nguồn: [Link nguồn]