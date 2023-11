Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, miền Trung mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, sau đó tạnh ráo, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Từ ngày 14/11, mưa giảm nhanh, trưa chiều hửng nắng nên nhiệt độ buổi trưa ấm hơn, sáng và đêm trời vẫn rét.

Tại miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13/11, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; trời chuyển rét. Các khu vực khác cũng có mưa, mưa vừa, mưa to, đặc biệt từ Quảng Bình đến Phú Yên sẽ hứng mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra một đợt lũ lụt ở Trung Bộ, đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần ban ngày chủ đạo có nắng, đan xen đó là những khoảng mưa bất chợt; từ chiều tối đến tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]