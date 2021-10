Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc mưa lạnh, miền Trung nguy cơ lũ chồng lũ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (29/10) đến hết tuần (31/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; khu vực phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) mưa nhiều hơn phía Tây Bắc Bộ.

Từ đêm 28/10 đến ngày 31/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến có mưa từ 80-180mm, có nơi trên 220mm.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo: Từ đêm 28/10 đến hết ngày 30/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến 120-220mm, có nơi trên 270mm. Từ đêm 28/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Sau đó, mưa ở các khu vực trên giảm xuống diện rải rác.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay (29/10) đến 30/10, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Sang ngày 31/10, mưa giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện rải rác về chiều tối, ngày có nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Đăk Nông và Lâm Đồng.

