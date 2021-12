Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Trung ảnh hưởng bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/12), một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc nước ta khiến thời tiết có mưa vài nơi, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Từ ngày 18/12, trời chuyển rét hanh, ngày nắng.

Khu vực Trung Bộ từ nay (17/12) đến ngày mai (18/12), do ảnh hưởng không khí lạnh nên thời tiết có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 19/12, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 Rai, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Tây Nguyên ngày 17/12 có mưa vài nơi về chiều tối, ngày nắng. Từ ngày 18/12, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ thời tiết cuối tuần ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-cuoi-tuan-mien-bac-don-khong-khi-lanh-mien-trung-anh-huong-bao-so-9-5020211712843940.htmNguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-cuoi-tuan-mien-bac-don-khong-khi-lanh-mien-trung-anh-huong-bao-so-9-5020211712843940.htm