Cứu thành công 15 ngư dân Lý Sơn bị nạn ở Hoàng Sa

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 09:54 AM (GMT+7)

Một tàu cá của ngư dân khác đã tiếp cận và giải cứu được 15 người trên tàu cá bị chết máy.

Hiện thời tiết trên biển đang có mưa to, sóng lớn

Sáng nay (13/12), ông Lê Khuân, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, 15 ngư dân đi trên tàu cá QNg-96138TS của ngư dân Lê Đình Việt ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn bị trôi dạt do tàu bị chết máy trên vùng biển Hoàng Sa đã được cứu.

Khoảng 3 giờ sáng nay, tàu cá QNg-98813TS của ngư dân Trần Anh Dũng ở thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tiếp cận được tàu cá QNg-96138TS. Sau khi tiếp cận, ngư dân đi trên hai tàu đã neo buộc tàu cá bị chết máy để lai dắt về đất liền.

“Dự kiến 22 giờ đêm nay, tàu của ngư dân Dũng sẽ đưa tàu cá QNg-98813TS cùng 15 ngư dân đi trên tàu về tới đất liền. Sức khoẻ của cả 15 ngư dân ổn định” – ông Khuân thông tin.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ đêm 11/12, trong lúc đang trên đường từ Hoàng Sa chạy về đất liền thì tàu bị chết máy và trôi tự do. 15 ngư dân đi trên tàu cố gắng khắc phục máy tàu nhưng không sửa chữa được. Do sóng to, gió lớn nên các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu đề nghị cứu hộ cứu nạn.

Nguồn: http://danviet.vn/cuu-thanh-cong-15-ngu-dan-ly-son-bi-nan-o-hoang-sa-50202113129554330.htmNguồn: http://danviet.vn/cuu-thanh-cong-15-ngu-dan-ly-son-bi-nan-o-hoang-sa-50202113129554330.htm