Thời tiết cuối tuần: Bão số 3 tan, miền Bắc mưa to đến bao giờ?

Thứ Sáu, ngày 26/08/2022 07:19 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (26/8), bão số 3 đã suy yếu và tan dần, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Maon nên ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 27/8, mưa ở Bắc Bộ giảm xuống diện vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Tại Trung Bộ thời tiết cuối tuần phổ biến ngày nắng, chiều tối đến đêm có mưa dông vài nơi; riêng tỉnh Thanh Hóa hôm nay (26/8) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; ban ngày có khoảng nắng đan xen.

Nguồn: https://arttimes.vn/xa-hoi/thoi-tiet-cuoi-tuan-bao-so-3-tan-mien-bac-mua-to-den-bao-gio-c46a10498.htmlNguồn: https://arttimes.vn/xa-hoi/thoi-tiet-cuoi-tuan-bao-so-3-tan-mien-bac-mua-to-den-bao-gio-c46a10498.html