Đêm mất ngủ của người dân Quảng Ninh, Hải Phòng sau cuồng phong bão số 3

Ảnh hưởng của bão số 3 Maon, nhiều nơi ở Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa to, gió giật khiến đường phố ngập sâu, cây cối đổ la liệt.

Do ảnh hưởng của bão số 3 Maon, suốt từ hôm qua đến sáng nay (26/8), nhiều nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng đã có mưa to. Một số nơi mưa rất to như: Tiên Lãng (Hải Phòng) 357mm; Kiến An (Hải Phòng) 181mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 300mm; Than Hòn Gai (Quảng Ninh) 280mm… Ảnh: Quảng Ninh Tất Tần Tật

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ liên tục đã khiến nhiều tuyến đường ở 2 tỉnh này ngập sâu trong nước. Ảnh: Quảng Ninh Tất Tần Tật

Tại Quảng Ninh, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, nhiều nơi có mưa như trút nước từ ngày hôm qua khiến nước sông suối dâng cao, đường phố ngập lụt. Ảnh: Quảng Ninh Tất Tần Tật

Nước tràn vào nhà trong đêm khiến người dân không kịp trở tay. Một số người dân phải thức trắng đêm di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Quảng Ninh Tất Tần Tật

Nhiều tài sản bị chìm trong nước. Ảnh: Quảng Ninh Tất Tần Tật

Nước lũ từ thượng nguồn đang tiếp tục đổ về gây ngập lụt nhiều nơi ở Quảng Ninh. Ảnh: Quảng Ninh Tất Tần Tật

Tại Hải Phòng, mưa lớn suốt từ đêm qua đến sáng nay (26/8) cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh page Hải Phòng

Đường ngập lại thêm tắc vào giờ đi làm buổi sáng khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Ảnh page Hải Phòng

Ngoài mưa to còn có gió giật mạnh khiến nhiều cây cối bị quật ngã. Ảnh page Hải Phòng

Rất nhiều cây bị mưa gió làm gãy đổ trên đường phố ở Hải Phòng. Ảnh FB Trang Sut

Cây xanh và cột đèn đổ, đè trúng ô tô trên đường phố. Ảnh: Lang thang Quảng Ninh

Một chiếc ô tô khác cũng bị cây xanh đổ đè trúng khi đỗ gần đó. Ảnh FB Nguyễn Thanh Hiệp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày hôm nay (26/8), mưa còn tiếp diễn ở miền Bắc, cục bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp và sạt lở, lũ quét ở vùng núi. Ảnh: Quảng Ninh Tất Tần Tật

