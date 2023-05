Thổi nồng độ cồn có ảnh hưởng đến kinh tế đêm?

Bình Định cần phát triển dịch vụ đêm để giữ chân du khách Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho biết trong thời gian tới, ngành du lịch Bình Định sẽ phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động như cải tạo, chỉnh trang, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế đêm. “Tỉnh Bình Định và Sở Du lịch sẽ đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch, thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc liên kết phát triển dịch vụ kinh tế đêm. Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng dịch vụ… cho người dân và du khách tại khu vực tổ chức các hoạt động, dịch vụ ban đêm” - ông Thanh nói. Cũng theo vị này, Bình Định sẽ tiếp tục phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ hoạt động về đêm phục vụ du khách tại các địa phương trên địa bàn TP nơi có đông lượng khách du lịch như phố ẩm thực, chợ đêm, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí về đêm. Đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng các khu dịch vụ, vui chơi giải trí tại khu vực hồ Bàu Sen, hồ Đống Đa, khu vực Công viên Thiếu nhi… “Hiện nay, Sở Du lịch đang xây dựng đề án triển khai thí điểm phố đi bộ tại TP Quy Nhơn. Tổ chức mô hình du lịch thủy nội địa trên đầm Thị Nại tại khu vực từ Công viên Xanh (đường Đống Đa) đến đoạn sông Hà Thanh dọc đường Hoa Lư, tham quan cầu Thị Nại, cảng Quy Nhơn về đêm… như tổ chức tour du lịch trên thuyền ẩm thực, tổ chức sự kiện, trình diễn nghệ thuật, di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của địa phương như bài chòi, hò bỏ trạo, võ cổ truyền, trống trận Tây Sơn…” - ông Thanh thông tin thêm. HUY TRƯỜNG