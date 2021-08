Thoát khỏi “hà bá”, nam thanh niên bị xử phạt vì... ra khỏi nhà giữa dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 10:34 AM (GMT+7)

Bạn bị đuối nước tử vong nhưng bản thân may mắn thoát được, nam thanh niên đã bị cơ quan lập biên bản về hành vi ra khỏi nhà giữa dịch COVID-19.

Ngày 2/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Thanh Bình (SN 2000, trú xã Phú Vinh, huyện Định Quán) về hành vi Ra ngoài trong trường hợp không cần thiết.

Hiện trường nơi anh L. bị đuối nước

Trước đó, chiều 31/7, Công an huyện Định Quán nhận được tin báo của chốt trực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xã Phú Vinh báo có người đi tắm hồ bị đuối nước tại khu dân cư 4, ấp Suối Soong 2, xã Phú Vinh.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định vị trí, khoanh vùng để triển khai các thiết bị cứu nạn cứu hộ, đội hình lặn tìm kiếm nạn nhân.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước là anh T.A.L (SN 2001, trú xã Phú Vinh). Anh L. đã cùng anh Trần Thanh Bình rủ nhau đi qua tắm hồ nước tại ấp Suối Soong 2, xã Phú Vinh nhưng do hồ nước sâu, lại không biết bơi nên anh L. bị đuối nước.

Qua xác minh, Công an huyện Định Quán xác định đây là vụ đuối nước do bất cẩn và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời, cơ quan công an cũng lập biên bản vi phạm “Ra ngoài trong trường hợp không cần thiết” đối với anh Trần Thanh Bình để xử lý theo quy định.

