Lộ chuyện tiếp xúc với F0 sau khi bị ho, sốt, người phụ nữ bị phạt

Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 09:35 AM (GMT+7)

Khi phát hiện có ca nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng điều tra truy vết dịch tễ thì bà N. không khai báo y tế. Đến khi bị ho, sốt, bà này mới đến khai báo.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 10:17 31/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc31/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Ngày 31/7, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà T.T.N. (SN 1982, ở xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu) vì không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo quy định.

Bà N. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì trốn khai báo y tế

Bà N. là F1 và đã tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID- 19 H.T.Y. ở thôn 6, xã Quỳnh Giang đã được công bố trước đó.

Lãnh đạo Công an xã Quỳnh Giang cho biết, sau khi phát hiện bệnh nhân H.T.Y. trú tại thôn 6 mắc COVID–19, tổ truy vết Công an huyện Quỳnh Lưu. và Ban công an xã Quỳnh Giang phối hợp điều tra tuy vết các F1 liên quan, bà N. dù biết mình đã tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng lại không khai báo y tế trung thực.

Sau đó 2 ngày (chiều 29/7) bà N. có triệu chứng ho, sốt, khó thở nên mới tự đi ra Trạm Y tế xã để khai báo y tế. Nhận được thông tin, Ban công an xã báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID– 19 xã Quỳnh Giang và tổ truy vết Công an huyện Quỳnh Lưu đưa trường hợp này vào khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 29/7.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 31/7) - Tổng số liều đã nhập: 14.857.100 - Tổng số liều đã tiêm: 5.931.376 - Số liều tiêm mũi 1: 5.342.483 - Số liều tiêm mũi 2: 588.893

Nguồn: http://danviet.vn/lo-chuyen-tiep-xuc-voi-f0-sau-khi-bi-ho-sot-nguoi-phu-nu-bi-phat-5020213179361...Nguồn: http://danviet.vn/lo-chuyen-tiep-xuc-voi-f0-sau-khi-bi-ho-sot-nguoi-phu-nu-bi-phat-50202131793614737.htm