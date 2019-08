Thiệt hại ban đầu do bão số 3 đổ bộ, đã có người mất tích

Thứ Bảy, ngày 03/08/2019 12:19 PM (GMT+7)

Bão số 3 sau khi đổ bộ vào đất liền khiến mưa to, gió giật mạnh cho nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây ra những thiệt hại đáng kể cho người dân.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối và đêm qua (2/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như: Móng Cái 249mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 168mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 266mm, Sơn Động (Bắc Giang) 194mm, Bắc Ninh 115mm, Chí Linh (Hải Dương) 112mm…

Sáng nay (3/8), ông Trần Quang Hoài – Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm về ứng phó với bão số 3 và chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới.

Ông Trần Quang Hoài – Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo TW về PCTT tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm về ứng phó với bão số 3.

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia báo cáo, hồi 10 giờ sáng 3/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 đang ở trên khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Một chiếc đò sắt chở bột mì trên sông biên giới Ka Long đã bị trôi. Ảnh Hữu Việt/Báo Quảng Ninh.

Trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ). Ngày và đêm mai (04/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 50-100mm/24 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (03/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm).

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành cũng báo cáo công tác triển khai ứng phó với bão số 3. Nhìn chung, các bộ ngành đã triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công.

Ông Trần Quang Hoài đánh giá cao công tác triển khai đồng bộ, nghiêm túc của các lực lượng từ Trung ương tới dịa phương, trong đó công tác đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền, lồng bè, đặc biệt thông tin truyền thông kịp thời tới chính quyền cơ sở và người dân.

Nhiều cây xanh trên phố bị gió quật độ khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh Hữu Việt/Báo Quảng Ninh.

Để ứng phó với mưa lũ sau bão, trong thời gian tới, ông Hoài đề nghị các địa phương cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ như phòng chống ngập úng bảo vệ sản xuất, triển khai phương án chống ngập úng tại đô thị; Tăng cường kiểm tra công tác an toàn đê điều, hồ đập; Rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tổng cục Phòng chống thiên tai báo cáo, hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp người tử vong sau khi bão số 3 đổ bộ.

Tại Thanh Hóa, thời điểm trước bão số 3 đổ bộ, ngày 31/7, mưa lớn gây sạt lở đất làm 1 người chết tại thôn Sài Khảo, xã Mường lý, huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa). Ngày 1/8, lốc kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại tại hai huyện Quan Hóa và Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) làm 34 nhà bán kiên cố bị thiệt hại; 5,3 ha diện tích lường, 1 điểm trường, bị thiệt hại tại huyện Quan Hóa.

Báo cáo sơ bộ từ UBND huyện Mường Lát, tính đến 9h sáng nay (3/8), đã có 13 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 15c, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Nước lũ đã cuốn trôi khiến 1 người mất tích tại bản Na Tao (xã Pù Nhi) là ông Bùi Đình Khiêm (sinh năm 1961).

Các ngầm tràn đều có barie, người trực đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh Thái Bình/Báo Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, sau khi bão số 3 đổ bộ vào đêm qua và rạng sáng nay đã có mưa to, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh bị đổ, gãy. Mưa lớn đã làm nước lũ trên sông biên giới Ka Long dâng cao.

Vào rạng sáng 3/8, trên sông Ka Long (đoạn thuộc km2) đã có 1 đò chở bột mì đứt neo bị nước lũ cuốn trôi. Đội kiểm soát Biên phòng km1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã kịp thời cứu hộ, giúp chủ đò neo đậu an toàn.

Lượng mưa tương đối lớn đã làm nước sông Tiên Yên đang dâng cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Tiên Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức ứng trực tại những khu vực nguy hiểm, ngầm tràn, không cho người dân, phương tiện qua lại. Đồng thời, yêu cầu người dân không ra khu vực sông, suối để nhặt củi, đánh bắt cá…