Thi trượt viên chức rồi lên mạng tung tin xuyên tạc

Ngày 4-2, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an quận Cái Răng tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.T.

Ông T. đã có hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Cơ quan công an trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, sau khi trượt kỳ thi tuyển viên chức của Trường THPT N.V.D. đóng trên địa bàn quận Cái Răng, ngày 7-12-2022, ông T. đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Nội dung do ông T. đăng tải, gồm: "…Một người trải qua 22 cuộc phỏng vấn; kết quả đậu 21/22 cuộc trong đó có 1/2 tổng số cuộc phỏng vấn + thi thố ở môi trường quốc tế, T. đều đạt cao thậm chí là các vị trí trưởng, phó phòng, phó giám đốc… với quy mô gấp cả chục lần cuộc thi này cơ! Mà lần này chỉ nghe lời cô Phó Giám đốc sở: "Em cứ thi hết sức mình, còn chuyện đó cô sẽ ghi nhận báo cáo của em và…". T thất vọng đến nỗi KHÔG (không) THÈM GHI CÂU TRẢ LỜI VÀO GIẤY trong cuộc thi quá dơ này!...

Hèn gì bấy lâu nay HS (học sinh) của NVD không thể giỏi lên được!! Hy sinh 500k lệ phí hồ sơ + thời gian quý báu của bản thân để thấy được bản chất bên trong của nó - - RẤT XỨNG ĐÁNG!".

Nội dung ông T. đăng trên Facebook cá nhân sai sự thật. Ảnh: Công an Cần Thơ

Qua xác minh, nôi dung ông T. đăng tải có tính chất xuyên tạc, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của hội đồng tuyển dụng, cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường THPT N.V.D.

Khi làm việc, ông T. nhận thức được hành vi của mình là sai, xuất phát từ sự bốc đồng, mất bình tĩnh của bản thân trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Ông T. cam kết không tái phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

