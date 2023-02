Bắt 9 đối tượng trong băng nhóm gây ra 41 vụ cướp, cướp giật liên tỉnh

Theo điều tra, xác minh ban đầu, từ năm 2022 đến hết tháng 1/2023 các đối tượng này đã gây ra 41 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành lân cận như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà rịa - Vũng Tàu. Thủ đoạn băng nhóm này là điều khiển xe máy phân khối lớn gắn biển số giả chạy trên các tuyến đường để tìm những người sơ hở rồi ra tay cướp giật.

Cảnh các đối tượng dùng dao khống chế người đi đường để cướp tài sản.

Khi thấy người dân mang theo túi xách, đeo vòng vàng chúng dùng hung khí khống chế, giàn cảnh để cướp tài sản hoặc “đua nóng” xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp, cướp giật với tính chất manh động và liều lĩnh khiến dư luận tại các địa phương rất hoang mang.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 3/2, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ 9 đối tượng trong băng nhóm cướp, cướp giật này và thu giữ nhiều tang vật chúng đã cướp của người dân. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do không có công việc ổn định nên hẹn nhau qua mạng xã hội sau đó tạo thành nhóm để cùng thực hiện hành vi phạm pháp lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác liên quan trong băng nhóm cướp, cướp giật tài sản này. Công an huyện Nhơn Trạch cũng đề nghị những ai là bị hại đến Công an để trình báo để giúp Công an sớm làm rõ hành vi vi phạm của băng cướp này.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-9-doi-tuong-trong-bang-nhom-gay-ra-41-vu-cuop-cuop-giat-lien-tinh-i682422/