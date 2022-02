Thế giới taxi riêng ở sân bay Tân Sơn Nhất: Còn giao dịch chóng vánh trong nhà xe TCP

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe buýt Theo ông Võ Khánh Hưng, hiện có 2 tuyến xe buýt hoạt động trong sân bay Tân Sơn Nhất là tuyến 152 (sân bay đi trung tâm thành phố) và tuyến 721 (sân bay đi Bà Rịa - Vũng Tàu). Ban đầu các tuyến được bố trí hoạt động tại ga quốc nội nhưng từ tháng 1-2020 chuyển sang ga quốc tế, cách xa gần 400 m do Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho rằng ảnh hưởng an toàn giao thông, cắt dòng phương tiện. "Sau khi chuyển vị trí mới, theo báo cáo của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM, sản lượng khách sụt giảm khoảng 7-8 khách/chuyến, có thể do hành khách ngại mang hành lý đi một đoạn đường xa, bất tiện" - ông Võ Khánh Hưng thông tin. Ông Võ Khánh Hưng nói xe buýt đóng vai trò rất quan trọng để giải tỏa hành khách khi ùn ứ, giống như tại các bến xe dịp lễ, Tết, khi khách tăng đột biến, một lượng lớn xe buýt được Sở GTVT hỗ trợ giải tỏa nhanh. "Do đó, chúng tôi đề xuất Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sắp xếp vị trí để các tuyến xe buýt trong sân bay thuận tiện đón khách tại ga quốc nội thay vì ga quốc tế. Nếu cắt dòng, xảy ra ùn ứ, chúng tôi sẽ cho dừng hoạt động ngay" - Phó Giám đốc Sở GTVT nhấn mạnh. Ông Võ Khánh Hưng thông tin thêm hiện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM đang khảo sát nhu cầu hành khách tại sân bay và sẽ làm việc với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất để điều chỉnh tăng số chuyến xe buýt cho phù hợp thực tế.