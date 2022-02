"Thế giới taxi riêng" ở sân bay Tân Sơn Nhất: Lãnh đạo sân bay thừa nhận có "taxi dù"!

Công an quận Tân Bình nói gì? Theo thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Công an quận Tân Bình, TP HCM - từ những đợt ra quân kiểm tra trước đây và phản ánh từ Báo Người Lao Động, sắp tới Công an quận Tân Bình sẽ làm quyết liệt, xử lý triệt để tình trạng lập bến cóc, chèo kéo khách từ những tài xế taxi tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đặc biệt, Trưởng Công an quận Tân Bình khẳng định việc an ninh sân bay Tân Sơn Nhất từng bàn giao một số đối tượng sử dụng giấy tờ giả khi đi máy bay và đã được công an quận lập hồ sơ xử lý theo quy định. Riêng những trường hợp vi phạm về hành vi chèo kéo hay "chặt chém" khách thì công an quận chưa tiếp nhận trường hợp nào để xử lý (!).