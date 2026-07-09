Thầy giáo trường chuyên Tuyên Quang vào phòng thi 'trực tiếp nhắc bài thí sinh'

Thông tin được đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết tại họp báo, chiều 9/7.

Duy cùng bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên và hai người bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hằng là trưởng điểm coi thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, bà chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của điểm thi này. Duy là thư ký điểm thi này.

Đại tá Tuấn cho hay bà Hằng đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo của trưởng điểm, bị can Duy đã "vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn" một số thí sinh làm bài môn Toán.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy chế thi tốt nghiệp THPT và tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu.

"Qua điều tra ban đầu xác định hành vi của các bị can là vì thành tích", ông Tuấn nói và từ chối cung cấp danh tính hai bị can còn lại, cùng các hành vi cụ thể hơn.

Công an thực thi lệnh với Duy, chiều 5/7. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Tại họp báo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Cảnh, cho biết đã tổ chức gặp mặt phụ huynh và các thí sinh ở điểm thi chuyên Tuyên Quang để "lắng nghe ý kiến, nguyện vọng". Trên cơ sở rà soát, Sở đã trình UBND tỉnh để kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán.

Vụ án được điều tra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, sáng 1/7. Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; đặc biệt có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối.