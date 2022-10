Thanh tra vào cuộc vụ nước máy nhiễm bẩn, đục bất thường ở TP Vinh

Thanh tra liên ngành sẽ làm rõ việc tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng các tuyến ống và các nhà máy nước nước sinh hoạt của Công ty CP cấp nước Nghệ An.

Ông Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định số 3037 về việc thanh tra xác định nguyên nhân sự số nước sinh hoạt trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) và vùng phụ cận bị nhiễm bẩn, đục bất thường trong thời gian qua tại Công ty CP Cấp nước Nghệ An.

Tháng 6-2022, nước máy (nước sạch) trên địa bàn một số phường ở TP Vinh từng xảy ra đục, bẩn.

Theo đó, thanh tra xác định nguyên nhân sự số nước sinh hoạt trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận bị nhiễm bẩn, đục bất thường trong thời gian qua tại Công ty CP Cấp nước Nghệ An với thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến nay và các thời kỳ liên quan (nếu cần thiết).

Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày 5-10. Tại Quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An thành lập Đoàn thanh tra liên ngành do ông Lê Anh Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn.

“Đoàn thanh tra liên ngành có nhiệm vụ thanh tra xác định nguyên nhân sự cố về việc nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận bị nhiễm bẩn, đục bất thường trong thời gian qua; việc sử dụng nguồn nước thô cung cấp cho các nhà máy nước; việc tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng các tuyến ống và các nhà máy nước”- điều 3 của Quyết định số 3037 nêu.

Trụ sở Công ty CP Cấp nước Nghệ An.

Trước đó, năm 2019, báo chí từng phản ánh “cần làm rõ vấn đề nước thô sử dụng tại Nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch” của Công ty CP Cấp nước Nghệ An.

Tháng 6-2022, nhiều người dân ở TP Vinh (Nghệ An) phản ánh, họ lo lắng khi nước sạch (nước máy) do Công ty CP Cấp nước Nghệ An cung cấp xảy ra nước bị đục, đổi màu vàng và lắng cặn... Sau đó, công ty và cơ quan chức năng đã khắc phục được sự cố nước máy bị nhiễm bẩn, đục bất thường nêu trên. Có khoảng 96.000 khách hàng ở TP Vinh hiện đang sử dụng nước sạch của Công ty CP Cấp nước Nghệ An.

Nguồn: https://plo.vn/thanh-tra-vao-cuoc-vu-nuoc-may-nhiem-ban-duc-bat-thuong-o-tp-vinh-post702360.html