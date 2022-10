Nam thanh niên 20 tuổi nhảy từ cầu Tân An xuống sông mất tích

Nam thanh niên 20 tuổi nhảy từ cầu Tân An xuống sông mất tích

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Long An đang tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Tân An xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích.

Khoảng 11h trưa 9/10, nhiều người đi đường nhìn thấy một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đi bộ trên QL1 từ hướng miền Tây lên TP.HCM.

Khi đến đoạn gần giữa cầu Tân An thuộc phường 2, TP Tân An, Long An dừng lại đứng bên thành cầu. Khoảng vài phút sau, nam thanh niên này bỏ lại đôi dép trèo lên thành cầu và bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây với độ cao khoảng 15m.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân

Lúc này, người và phương tiện lưu thông trên cầu đông đúc nhưng không kịp phản ứng để ngăn cản.

Phát hiện vụ việc, người đi đường dừng xe hô hoán, một số người dăng câu thả lưới đang neo đậu xuồng gần chân cầu cũng nhanh chóng bơi xuồng ra cứu vớt, tuy nhiên do dòng nước xoáy và chảy xiết đã cuốn nam thanh mất tích.

Vụ việc đang được lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Long An tìm kiếm nạn nhân và làm rõ nguyên nhân.

