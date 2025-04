Thành phố nào có diện tích lớn nhất nước sau sáp nhập?

Theo Nghị quyết 60 của Trung ương ban hành ngày 12-4, tỉnh Quảng Nam hợp nhất với TP Đà Nẵng, lấy tên là TP Đà Nẵng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Đà Nẵng hiện nay.

Thành phố Đà Nẵng mới dự kiến có diện tích tự nhiên hơn 11.859 km2, quy mô dân số sau sáp nhập hơn 2,77 triệu người. Với diện tích mới này, TP Đà Nẵng sẽ có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng là toà nhà có chiều cao hơn 166 m gồm 34 tầng nổi và 2 tầng hầm tại ngã tư Trần Phú - Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, hướng ra sông Hàn - được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Đây là nơi làm việc của các sở, ngành và UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Hiện tại thành phố Đà Nẵng có diện tích gần 1.285 km², nhỏ nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô dân số khoảng 1,2 triệu người. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố dự kiến còn 19 đơn vị gồm 15 phường, 3 xã và đặc khu Hoàng Sa. Trước đó, thành phố có tổng cộng 47 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Bích Vân

Tỉnh Quảng Nam có diện tích khoảng 10.574 km², quy mô dân số khoảng 1,495 triệu người. Tỉnh này đặt trung tâm hành chính - chính trị tại thành phố Tam Kỳ, cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 70km về phía Nam. Dân cư của tỉnh phân bố không đồng đều, tập trung nhiều ở các đô thị như Tam Kỳ, Hội An và các khu vực ven biển. Miền núi chiếm diện tích lớn nhưng dân số thưa. Theo phương án sắp xếp mới công bố, tỉnh Quảng Nam dự kiến còn 88 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Dencember

Đà Nẵng được xem là thành phố trung tâm của miền Trung, đang từng bước khẳng định vị thế là đô thị hiện đại, năng động và đáng sống bậc nhất cả nước.

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sức bật này chính là hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế, du lịch, logistics và công nghệ cao.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam có nền sản xuất công nghiệp và nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là với sự đóng góp lớn từ Khu kinh tế mở Chu Lai – một trong những trung tâm công nghiệp ô tô và hàng không trọng điểm. Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều làng nghề truyền thống và khu công nghiệp đang phát triển như Tam Thăng, Điện Nam - Điện Ngọc, Thaco Chu Lai.

Sau sáp nhập, TP Đà Nẵng mới có 2 sân bay. Trong đó, sân bay Đà Nẵng một trong 3 sân bay lớn nhất Việt Nam có công suất hiện tại từ 10-12 triệu lượt hành khách/năm, khả năng mở rộng để phục vụ hơn 20 triệu lượt hành khách/năm. Ảnh: Bích Vân

Sân bay Chu Lai tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được quy hoạch đạt cấp 4F, với mục tiêu phục vụ 10 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 30 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Ảnh: Trần Thường

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một trong các tuyến giao thông quan trọng, kết nối TP Đà Nẵng với Quảng Nam. Tuyến đường này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương, kết nối nhanh chóng giữa các khu kinh tế trọng điểm miền Trung. Ngoài ra, TP Đà Nẵng và Quảng Nam cùng nằm trên tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 1, có hệ thống đường ven biển kết nối 2 địa phương. Ảnh: Bích Vân

Hệ thống giao thông nội đô của TP Đà Nẵng được nhận xét có quy hoạch bài bản với nhiều tuyến đường lớn như: Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Võ Văn Kiệt… giúp giảm ùn tắc và kết nối nhanh giữa các quận. Trong ảnh là tuyến đường Võ Văn Kiệt, kết nối từ sân bay Đà Nẵng qua đường Nguyễn Văn Linh đến bãi biển Mỹ Khê. Ảnh: Bích Vân

Ga Đà Nẵng nằm tại đường Hải Phòng, quận Thanh Khê - có cơ sở vật chất khang trang và đầy đủ tiện nghi. Thành phố đang triển khai kế hoạch di dời ga ra khỏi trung tâm, xây dựng nhà ga mới ngoài trung tâm để giảm tải giao thông đô thị và tạo quỹ đất phát triển. Ảnh: Bích Vân

TP Đà Nẵng sở hữu hệ thống cảng biển chiến lược với nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực logistics, vận tải biển và kinh tế hàng hải.

Các cảng biển của Đà Nẵng nằm ngay trên trục giao thông hàng hải quốc tế và có vị trí gần kề các tuyến vận tải chính của khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, cảng Đà Nẵng là điểm cuối của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC), nối liền Myanmar – Thái Lan – Lào – Việt Nam, tạo điều kiện lý tưởng cho việc trung chuyển hàng hóa và phát triển logistics xuyên quốc gia.

Tại tỉnh Quảng Nam, cảng Kỳ Hà và cảng Chu Lai là hai cảng biển quan trọng. Cảng Kỳ Hà có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 6.600 tấn, trong khi cảng Chu Lai tiếp nhận tàu đến 20.000 tấn. Hiện nay, lượng hàng hóa qua cảng chỉ đạt khoảng 50% so với dự báo, do tiến trình đầu tư tuyến luồng hàng hải và các dự án liên quan còn chậm

Cảng Tiên Sa (trái) và khu vực đang xây dựng cảng Liên Chiểu tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Cảng Chu Lai gắn liền với sự phát triển của Tập đoàn THACO và các ngành công nghiệp ô tô, cơ khí, logistics, và chế biến. Nhờ có cảng, các doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế mở Chu Lai được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông thuận tiện. Ảnh: Trần Thường

Về du lịch, Đà Nẵng có thế mạnh với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, giải trí và sự kiện quốc tế, với các điểm đến như Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê… Tỉnh Quảng Nam có chiều sâu văn hóa - lịch sử, thu hút du khách nhờ các tour khám phá Hội An, Mỹ Sơn, làng rau Trà Quế, đảo Cù Lao Chàm...

Một khi được kết nối chặt chẽ, vùng Đà Nẵng - Quảng Nam sẽ hình thành một hệ sinh thái du lịch trọn gói, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Khu du lịch Bà Nà Hills (trái) và Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn là 2 địa điểm thu hút du khách khi đến tham quan TP Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Với đường bờ biển dài hơn 60 km, trải dài từ chân đèo Hải Vân đến Non Nước – Hội An, các bãi biển Đà Nẵng không chỉ là tài sản quý báu mà còn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Cùng với đó là hệ thống khách sạn, resort nổi tiếng. Tỉnh Quảng Nam sở hữu bờ biển dài hơn 125 km với nhiều bãi tắm đẹp như Cửa Đại, An Bàng, Hà My, Tam Thanh. Ảnh: Bích Vân

Phố cổ Hội An nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Trong bối cảnh sáp nhập, Hội An đóng vai trò là mắt xích kết nối giữa các điểm đến của Đà Nẵng với Quảng Nam. Ảnh: Trần Thường

Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hiện tại. Đây cùng với phố cổ Hội An là 2 di sản văn hoá thế giới của tỉnh Quảng Nam. Khi sáp nhập TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, đầu tư vào Mỹ Sơn sẽ giúp kéo du lịch và hạ tầng lan tỏa về phía Tây, giảm áp lực phát triển cho đô thị ven biển và cân bằng vùng miền.

Hạ tầng công nghệ thông tin của Đà Nẵng được đánh giá là một trong những hệ thống hiện đại và phát triển nhất tại Việt Nam, đóng vai trò nền tảng quan trọng cho chiến lược xây dựng thành phố thông minh và trung tâm công nghệ của khu vực miền Trung. Hiện thành phố có khu công viên phần mềm, khu công nghệ thông tin tập trung, FPT Complex Đà Nẵng...

Trong bối cảnh sáp nhập, sự kết hợp giữa năng lực công nghệ cao của Đà Nẵng và địa bàn ứng dụng rộng lớn của Quảng Nam sẽ tạo nên một vùng động lực phát triển công nghệ mới cho khu vực miền Trung

FPT Complex Đà Nẵng, nằm tại quận Ngũ Hành Sơn là một trong những khu làm việc công nghệ lớn nhất miền Trung, với cơ sở hạ tầng hiện đại và môi trường làm việc chuẩn quốc tế. Ảnh: Bích Vân

Mới đây, tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư TP Đà Nẵng - đề nghị Bộ Chính trị cho phép TP Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam được tiếp tục kế thừa toàn bộ định hướng phát triển theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 136 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Các quy hoạch được phê duyệt giữa hai địa phương tiếp tục được thực hiện và vừa làm vừa điều chỉnh phù hợp với định hướng, quy mô mới.