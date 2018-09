Thanh Hóa: Lũ dữ tàn phá tan hoang bên dòng sông Mã

Thứ Tư, ngày 05/09/2018 09:42 AM (GMT+7)

Thanh Hóa Sự kiện:

Mưa lớn trong mấy ngày qua khiến nước sông dâng cao đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, hoa màu, cầu treo và hàng trăm ngôi nhà và hoa màu ở vùng hạ lưu dọc sông Mã của tỉnh Thanh Hóa ngập sâu trong nước.

Nước sông Mã dâng cao cuốn trôi nhiều nhà dân nằm bên bờ sông.

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn khiến nước lũ dâng cao gây sạt lở đất đá, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà và nhiều tài sản có giá trị của người dân.

Nhiều ngôi nhà dọc bờ sông Mã nằm chơi vơi.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại khu vực dọc sông Mã đoạn chạy qua địa phận huyện Quan Hóa đã có hàng chục ngôi nhà sống cạnh bờ sông bị nước lũ dâng cao cuốn trôi, 2 cây cầu treo cũng bị cuốn trôi khiến hàng trăm hộ dân bị chia cắt, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch như QL15A nối các xã của huyện Quan Hóa với các xã Vạn Mai, Mai Hịch, huyện Mai Châu (Hòa Bình), tuyến đường bị sạt lở khiến giao thông nối với huyện Mường Lát bị ách tắc.

Nhà cửa ngổn ngang sau mưa lũ.

Nước sông dâng cao cũng khiến hàng trăm hộ dân phải đi sơ tán lên các khu vực núi cao, các trường học.

Tại trường THCS Trung Sơn, nhiều ngày qua là nơi trú ngụ của hàng trăm người dân địa phương cũng như nơi bảo quản tài sản tránh lũ, các lớp học nơi đây trở thành những phòng ngủ cho mọi người.

Tại bản Co Me, dọc bờ sông Mã đã có nhiều nhà dân bị nước lũ cuốn trôi, bờ sông lở khiến nhiều ngôi nhà đổ sập xuống sông, nhiều nhà nằm chênh vênh bên bờ sông cũng có nguy cơ bị sông "nuốt chửng".

Anh Lê Anh Tuấn (trú ở bản Co Me) cho biết: “Đến sáng 30/8, nước sông dâng cao nên chỉ trong tích tắc ngôi nhà và tài sản của gia đình tôi bị cuốn trôi mất, may người còn chạy đi trước đó nên còn giữ được tính mạng”.

Anh Lê Anh Tuấn xót xa khi căn nhà của mình bị cuốn trôi.

Do bản Co Me nằm dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đất đá cũng như nước sông Mã dâng cao nên toàn bộ bản được di dời đến nhà điều hành của thủy điện Trung Sơn tránh lũ.

Nhiều ngôi nhà khác ở bản Co Me bị đất đá san phẳng.

Ông Phạm Văn Diện - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa) cho biết, do mưa lũ khiến 357 hộ trên toàn xã bị ảnh hưởng, trong đó có 88 hộ dân bị sập và không ở được. Xã cũng đã phối hợp với thủy điện Trung Sơn di dời 154 hộ dân ở bản Co Me đến khu điều hành và tập thể của thủy điện để tránh sạt lở và lũ lụt.

Trường học trở thành nơi tránh trú và để tài sản của bà con.

Ngoài nhà cửa và hoa màu, 2 cây cầu treo tại xã Trung Thành và Phú Xuân cũng bị nước lũ cuốn trôi khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Lớp học tạm thời là nơi để người dân ngủ, nghỉ.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Quan Hóa, mưa lũ đã làm hơn 600 ngôi nhà trên toàn huyện bị ảnh hưởng, trong đó có 119 nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra bản Co Me có ít nhất 13 nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn, trường tiểu học tại đây bị sập dãy nhà cấp 4 với 3 phòng học và 2 phòng chức năng, khu phòng học 2 tầng bị sập 2 phòng và hàng nghìn tấn bùn đất trôi dạt vào lớp học khiến ngôi trường này không thể tiếp tục học tập.

Nước lũ rút người dân lại tất bật chuyển đồ về nhà.

Nhiều nhà dân dưới chân thủy điện bị lũ dữ cuốn trôi, hư hỏng nặng nề.