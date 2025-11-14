Thâm nhập đường dây 'mèo tặc' - Bài 4: Thủ đoạn lừa đảo chuộc chó, mèo

Ngày 27-10, gia đình chị L.T.T.N (ngụ quận 8 cũ) bị mất một con chó gia đình đã nuôi 17 năm tên Bít Tết. Ngày 29-10, chị N cùng người thân đăng tìm trong các hội nhóm tìm chó mèo thất lạc với hàng trăm ngàn thành viên.

“Vừa đăng tin chừng 10 phút thì có người dùng số điện thoại 091250415x nhắn tin, gọi điện, kết bạn Zalo gửi hình con Bít Tết, yêu cầu chuyển khoản 4 triệu sẽ trả chó” – chị N kể.

Người này tự xưng là Khoa và từ chối gặp trực tiếp, cam kết sau khi nhận tiền sẽ chỉ nơi thả chó để gia đình chị N đến đón. Thấy hình đúng là chó của mình, chị N đã chuyển trước 2 triệu đồng vào tài khoản 1900034029xx mang tên Trần Văn Khoa và hứa gửi nốt phần còn lại khi nhận được chó.

Khoa sau đó yêu cầu chị N ra số 789 Trường Chinh để giao, nhưng vì chị ở quận 8 nên đề nghị mang đến gần nhà và sẽ gửi thêm 500.000 đồng phí vận chuyển. Khoảng 30 phút sau, Khoa báo sẽ tới Công viên Dạ Nam và đòi chuyển đủ 4 triệu.

Khi chị N ra công viên chờ, người này lại gọi báo mới đến cầu Chữ Y, gửi kèm ảnh cũi chó đang trên xe ba gác và hối thúc chuyển tiền ngay. Khoa cũng dọa: “5 phút nữa không chuyển sẽ đưa con chó vào lò thịt” và yêu cầu chuyển khoản thay vì trả tiền mặt vì “sợ công an bắt”.

Nghi ngờ bị lừa, chị N không chuyển tiền dù người thanh niên thề rằng: “nếu lừa thì cả gia đình sẽ bị xe tông chết”.

Nghe chị N kể lại, em gái là chị N.T.H.T vẫn hy vọng con chó còn được giữ nên chủ động gọi cho Khoa. Người này nói gia đình chưa chuyển đủ tiền nên chưa trả chó, yêu cầu gửi thêm 2 triệu đồng cho đủ.

Để kiểm chứng, chị T đề nghị quay video, chụp hình con chó. Ngay sau đó, Khoa gửi ảnh và video đúng con chó của gia đình, còn quay cảnh đưa chó lên xe “chuẩn bị giao”. Tin tưởng, chị T chuyển trước 1,5 triệu đồng, hẹn khi nhận chó tại đường Hoàng Diệu sẽ trả nốt. Trong cuộc gọi, chị T còn nghe tiếng gió và xe cộ, nên đinh ninh là Khoa thực sự đang chở con chó của gia đình.

Khoảng 10 phút sau, nam thanh niên báo đã tới cầu Ông Lãnh và yêu cầu chị T chuyển đủ tiền. Chị T nhờ người chạy ra kiểm tra thì không thấy ai. Khi chị tỏ ý nghi ngờ, Khoa tiếp tục dọa: “giờ chỉ còn 500 ngàn, chị không gửi là em chở vào lò thịt”. Thương chó, chị T chuyển thêm nhưng vẫn không thấy giao. Sau đó, người này lại đòi thêm 500.000 đồng tiền xăng xe, lúc này chị mới nhận ra bị lừa và dừng liên lạc.

Theo chị T, Khoa chặn Zalo của chị nhưng người nhà chị gọi điện, nhắn tin vẫn được. Thủ đoạn của nhóm này là theo dõi các hội nhóm tìm thú cưng, chủ động liên hệ, gửi hình và video “giống thật 100%”, rồi yêu cầu chuộc. “Họ đánh vào tâm lý thương chó mèo của mình, khiến mình mất bình tĩnh và tin theo” - chị T nói.

Sau khi mất tiền, gia đình không trình báo công an mà đăng lên mạng để cảnh báo. Nhiều người khác cũng phản hồi từng bị lừa cùng thủ đoạn, cùng số điện thoại và hai tài khoản ngân hàng mang tên Trần Văn Khoa.

Nhóm này còn dựng kịch bản “giải cứu chó mèo”, kêu gọi tiền từ thiện của những người yêu động vật. Gia đình chị T sau đó tự tìm kiếm khắp nơi và phát hiện con “bít tết” chỉ đi lạc, nằm cách nhà khoảng 1 km. Chị T cho rằng nhóm này ra giá tùy theo loại chó và mức độ khá giả thể hiện trên trang cá nhân của chủ.

Sau khi chị T đăng bài cảnh báo lừa đảo trên mạng xã hội, ngày 30-10, một tài khoản Zalo tên Ngọc Quỳnh Nguyễn (gọi tắt là Quỳnh) liên hệ, cho biết biết rõ người tên Trần Văn Khoa và các thủ đoạn lừa đảo của Khoa. Thấy vậy, chị T giới thiệu Quỳnh liên hệ với PV báo Pháp Luật TP.HCM để cung cấp thông tin.

Quỳnh sau đó kết bạn với chúng tôi, cung cấp hình ảnh, số điện thoại, thông tin cá nhân của người tên Khoa, nói rằng Khoa “đã hành nghề lừa đảo nhiều năm, từng có tiền án và trốn khỏi địa phương ở Bình Định”. Quỳnh còn khẳng định “đã có cả ngàn người bị lừa chuộc chó mèo”, cho rằng công an địa phương đã truy nã Khoa trên toàn quốc.

Theo Quỳnh, thủ đoạn của Khoa đã cũ, chỉ những người thiếu hiểu biết mới bị lừa và công an TP.HCM, cụ thể là Phòng An ninh mạng sẽ làm để bắt Khoa vì chuyển khoản, điện thoại đều có lưu vết.

Quỳnh cho biết, Khoa dùng hình ảnh chó mèo do các chủ đăng lên mạng, xử lý bằng công nghệ AI để tạo hình “giống thật”, khiến nhiều người tin là thú cưng của mình và chuyển tiền. Người này mô tả chi tiết cả thu nhập, cách thức lừa đảo, thậm chí cho rằng “mỗi ngày ê kíp của Khoa có thể thu hơn 100 triệu đồng” và đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh sự thật, hỗ trợ các nạn nhân để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

PV cũng khá ngạc nhiên khi Quỳnh đọc vanh vách danh sách các nạn nhân ở nhiều địa phương và khẳng định: “Ở Đà Nẵng có khoảng 50 người, còn ở TP.HCM thì rất nhiều”. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Ngọc Quỳnh Nguyễn cũng là một kẻ lừa đảo chuộc chó mèo, nhưng bằng thủ đoạn khác, tinh vi hơn.

Cụ thể, ngày 31-10, để tìm hiểu, PV thử đăng tin mất một con chó poodle tên Binn lên mạng xã hội. Chưa đầy 5 phút sau, một người đàn ông (thực ra là Quỳnh - PV) gọi từ số 058290481x, tỏ vẻ cảnh báo: “Đăng vậy dễ bị lừa chuộc tiền”, rồi xưng là người từng là nạn nhân của Trần Văn Khoa. Người này nói chiều sẽ đến đường Lê Hồng Phong “giúp hỏi thử” chỗ bán chó xem có ai đang giữ con chó bị mất.

Khoảng 10 phút sau, người đàn ông gọi lại, cho số điện thoại của “Kim Yến, chủ tiệm mua bán chó ở đường Lê Hồng Phong” để PV liên hệ. Khi chúng tôi gọi đến, người ở đầu dây bên kia tỏ ra nghi ngờ, hỏi ai đã cho số, rồi ít phút sau từ số điện thoại này, tài khoản Zalo tên Ngọc Quỳnh Nguyễn kết bạn và gọi điện cho PV.

Quỳnh lúc này nói giả giọng Huế, xưng là chủ tiệm chó ở số đường Lê Hồng Phong, khẳng định đang giữ con chó bị mất và yêu cầu chuộc 8 triệu đồng, “không bớt một xu”.

Để tránh con chó bị đẩy vào lò, PV được yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản mang tên Nguyen Kim Yen (MB Bank, số 097500000007xx) với nội dung “gửi tim Kim Yến”. Người này hẹn 22 giờ 30 cùng ngày đến địa chỉ 387 Lê Hồng Phong để “chuộc chó”, yêu cầu chụp hình gửi CCCD qua trước để xác nhận là chủ thật và dặn “đi đúng giờ quy định”.

Quỳnh còn gửi video quay một tiệm chó ở địa chỉ trên để tạo lòng tin, cam kết “nếu không đúng chó sẽ trả lại tiền và chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Khi PV nói số tài khoản sai, người này lập tức gửi thêm tài khoản của “thu ngân” tên Nguyen Thi Phuong (số 093977476x) và hối thúc chuyển tiền.

Sau khi không được đáp ứng, Quỳnh quay sang chửi bới: “Có bao nhiêu đồng trong tài khoản mà bày đặt nói trên trời dưới đất. Biến…mày đi, chưa đủ tuổi, thích gì lên 387 Lê Hồng Phong gặp tao, đúng 30 phút nữa tao gặp mày”.

Quỳnh cũng cho hay rằng đã biết địa chỉ nhà của chúng tôi và đe dọa sẽ khủng bố, đốt nhà… đi tìm để dằn mặt nếu không chuộc chó từ tiệm của Quỳnh.

Cuối cùng, chúng tôi kiên quyết không chuyển, tố Quỳnh lừa đảo thì người này huỵch toẹt: “Một ngày tao lừa cả trăm triệu, cần gì lừa một người như mày. Từ sáng tới giờ tao lừa được 69 triệu rồi, còn đơn 10 triệu nữa đây”. Nói xong, người này chặn toàn bộ liên lạc.

Sau khi người tên Quỳnh chặn liên lạc, một người khác tự xưng Trần Văn Khoa (số điện thoại 091250415x) tiếp tục liên hệ, nói giọng miền Nam, cho biết đang giữ con chó mà PV đăng tìm.

Chỉ ít phút sau, tài khoản Zalo tên TVK gửi hình một con chó bị nhốt trong lồng sắt, giống hệt với con vật bị mất. Khoa nói con chó “đang ở trong lò mổ” và yêu cầu chuộc với giá 4 triệu đồng, chuyển vào tài khoản 19000340290x mang tên Tran Van Khoa.

Khi PV yêu cầu thêm hình ảnh, người này viện cớ “chó trộm được, quay phim sẽ lộ” và thúc giục: “Chuộc thì chuộc, không thì đẩy vô lò thịt”. Để tạo lòng tin, Khoa còn gửi ảnh nhiều người khác từng chuyển tiền cho mình để “chuộc chó”. Sau đó, anh ta hẹn giao tại 789 đường Trường Chinh, nhưng khi PV đến nơi chỉ thấy một con hẻm nhỏ và tiệm bán cây cảnh.

Lúc này, Khoa liên tục hối thúc chuyển tiền, nói rằng chỉ cần gửi trước 50% rồi “sẽ có người dắt chó ra cột ở góc đường để kiểm tra, đúng thì trả nốt”. Anh ta khẳng định mình “sống lương thiện, có con nhỏ, không làm điều thất đức” và còn thề độc: “Nếu không đúng chó, không trả lại tiền thì cả gia đình sẽ bị xe tông chết”.

Khi PV không đồng ý chuyển tiền, Khoa lập tức chặn toàn bộ liên lạc.

Ngày 1-11, chị N.T.T.T (27 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ với PV rằng mình cũng là nạn nhân của người tự xưng Trần Văn Khoa. Theo chị, ngày 18-10-2025 chị bị mất một con chó poodle và cùng bạn đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Ít phút sau, tài khoản Facebook tên “Trần Văn Khoa” liên hệ, gửi ảnh một con chó giống hệt và khẳng định đang giữ, yêu cầu đến địa chỉ 789 đường Trường Chinh để chuộc. Người này còn cho chị số điện thoại 091250415x để tiện liên hệ.

“Khoa nói đây là chó do nhóm mình trộm được nên không thể quay video, chỉ gửi hình ảnh chó bị nhốt trong lồng sắt. Về sau tôi phát hiện đó là ảnh AI vì có nhiều nạn nhân khác bị lừa bằng hình thức tương tự” – chị T kể.

Khi đến địa chỉ 789 Trường Chinh, chị T thấy chỉ là con hẻm có nhiều nhà dân nên đứng chờ. Người tên Khoa yêu cầu chuyển 3,5 triệu đồng “đặt cọc” rồi sẽ giao chó. Tin lời, chị chuyển trước 2 triệu vào tài khoản 0000042399xx mang tên Trần Văn Khoa. Một giờ sau, người này tiếp tục hối thúc chuyển thêm 1,5 triệu đồng mới giao chó. Tuy nhiên, sau khi chuyển đủ, Khoa gửi vị trí mới ở đường Chế Lan Viên và yêu cầu đến nhận, nhưng khi chị tới nơi thì không có ai và lập tức bị chặn liên lạc.

Sau đó, chị T tìm hiểu thêm thì phát hiện ít nhất sáu trường hợp khác cũng bị lừa với cùng thủ đoạn, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 20 triệu đồng chỉ trong một tháng. “Có người nuôi chó để chữa trầm cảm, khi mất chó bị lừa tiền lại càng suy sụp. Có bạn sinh viên phải vay mượn để chuộc mà cũng bị lừa. Rất mong cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra” – chị T nói.

Tương tự, chị T.L (ngụ tỉnh Bình Định) cũng cho biết mình là nạn nhân của người tự xưng Ngọc Quỳnh Nguyễn. Tháng 8, chị bị mất một con chó cảnh, sau khi đăng bài tìm kiếm thì một người đàn ông gọi đến, nói đang “đưa chó ra Hà Nội tiêu thụ”, muốn nhận lại phải chuyển 2,5 triệu đồng. Chị L chuyển vào tài khoản 10586799xx mang tên TRAN NGOC PHUONG VY thì bị chặn liên lạc.

Vài ngày sau, có người đàn ông khác gọi đến xưng tên Phương (thực ra là Quỳnh – PV), nói giọng Huế, cho biết thấy chó của chị ở “tiệm 387 Lê Hồng Phong”. Chủ tiệm tên Quỳnh cùng vợ tên Kim Yến. Người này cho biết nên chuộc chó, sau đó ông Quỳnh sẽ lén vợ trả lại tiền và cho số điện thoại để chị L liên hệ.

Sau đó, chị L liên hệ thì người đàn ông xưng tên Quỳnh ra giá chuộc 10 triệu đồng. “Quỳnh nói sẽ giúp tôi ‘lén vợ’ lấy 9 triệu trả lại, chỉ cần tôi mang ít quà quê vào là được” - chị L kể.

Tin lời, chị chuyển tiền 2 lần và mua quà, mua vé vé xe từ Bình Định vào TP.HCM tìm chó, nhưng khi đang đi thì Quỳnh gọi nói bị vợ chửi mắng, xin “cho mượn tạm 1 triệu dỗ vợ”. Sau khi chị chuyển thêm tiền, người này chặn liên lạc hoàn toàn. “Tôi nghĩ họ là người tốt, ai ngờ lại lừa trên nỗi đau của người khác như vậy” - chị L nói và cho biết mình phải xuống xe đò, quay trở về nhà.

Theo tìm hiểu của PV, nhóm này hoạt động rất tinh vi và có dấu hiệu phối hợp chặt chẽ. Quỳnh thường đóng giả “người tốt” bằng người đàn ông nói giọng Huế hoặc Bình Định để cảnh báo nạn nhân, rồi dẫn dắt, bày vẽ… Sau đó chính Quỳnh và một phụ nữ đóng giả chủ tiệm chó ở đường Lê Hồng Phong để ra giá chuộc. Giá người này đưa ra vào khoảng 8 đến 10 triệu đồng.

Trong khi đó, Khoa chủ yếu tiếp cận trực tiếp qua Zalo, sử dụng ảnh và video được tạo bằng công nghệ AI, giả vờ chó đang “trong lò mổ” để gây áp lực và ép nạn nhân chuyển tiền từ 4-5 triệu đồng.

PV cũng đã tìm đến địa chỉ 789 đường Trường Chinh thì người dân tại đây cho biết, trong thời gian dài, liên tục có nhiều người đến khu vực này để tìm chó mèo bị mất. Phần lớn họ đều nói đã chuyển tiền để chuộc, sau đó chờ tại hẻm để nhận lại vật nuôi nhưng không thấy ai giao.

Một người dân kể: “Có ông lớn tuổi đi cùng người nhà tới đây đứng chờ từ 11 giờ trưa tới 23 giờ khuya. Hỏi ra thì ông nói đã chuyển 3 triệu đồng để chuộc chó, nhưng chờ hoài vẫn không thấy ai trả”.

Theo đó, Khoa, Quỳnh và một số người làm nghề lừa đảo chuộc chó đều dùng nhiều sim rác khác nhau, giọng vùng miền thay đổi linh hoạt, khiến nhiều người nhẹ dạ sập bẫy. Không ít nạn nhân phải vay mượn, cầm đồ để chuộc chó rồi bị chặn liên lạc, vừa mất tiền vừa thêm tổn thương tinh thần.