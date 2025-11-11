Thâm nhập đường dây 'mèo tặc' - Bài 1: Công an TP.HCM đột kích, lật tẩy đường dây tinh vi

Theo chân các trinh sát Đội Hình sự Đặc nhiệm (Đội 2), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận toàn bộ quá trình bóc gỡ một đường dây bẫy và tiêu thụ mèo có quy mô lớn.

Trước khi chuyên án được triển khai, lực lượng trinh sát Đội 2 PC02 bám sát các điểm nghi vấn, theo dõi nhiều nhóm người chuyên hành nghề “mèo tặc”, thu gom mèo bị trộm đem bán cho các đầu nậu. Các nhóm “mèo tặc” hoạt động lén lút, thường xuất hiện lúc nửa đêm ở các khu dân cư cũ, bãi rác, nghĩa địa hoặc khu công nghiệp rồi nhanh chóng biến mất khi trời gần sáng.

Từ đầu tháng 10-2025, các trinh sát đã khoanh vùng một số “chợ mèo” nằm xen trong các khu dân cư trung tâm, trong đó điểm nóng nhất là tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn gần cầu Ông Lãnh), khu vực quận 8, quận Tân Phú và TP Thủ Đức cũ. Mỗi đêm, nơi đây lại xuất hiện cảnh mua bán âm thầm giữa những người chuyên bẫy mèo và các đầu nậu thu gom.

Những hình ảnh, video do nhóm PV và trinh sát thu thập cho thấy mèo bị nhốt trong bao tải, túi, cũi nhựa, chất thành đống ngay giữa vỉa hè. Hàng chục chiếc bẫy mèo tự chế, túi bắt mèo được giấu trong cốp xe, dưới yên hoặc trong bao ni lông. Mèo gom lại trong đêm được các đầu nậu cân ký và giao dịch chớp nhoáng.

Ngày 6-10, nhóm PV làm việc trực tiếp với Đội 2 PC02, chuyển toàn bộ thông tin thu thập được. Hai ngày sau, khi thời cơ chín muồi, mệnh lệnh phá án được phát ra. Rạng sáng 8-10, tại trụ sở Đội 2, PC02 trên đường Trần Đình Xu, gần 40 cán bộ chiến sĩ đã có mặt từ 2 giờ sáng.

Đại tá Huỳnh Viết Tuấn, Phó Trưởng phòng PC02, phổ biến trước giờ ra quân: “Tình trạng trộm chó mèo trên địa bàn thành phố thời gian qua gây bức xúc rất lớn. Ban giám đốc Công an TP.HCM và Thứ trưởng Bộ Công an rất quan tâm, yêu cầu kiên quyết triệt xóa, xử lý tận gốc các đường dây tiêu thụ chó mèo bất hợp pháp trên địa bàn TP cũng như cả nước”.

Theo Đại tá Tuấn, Giám đốc Công an TP.HCM đã giao cho PC02 là chủ lực trong giải quyết vấn đề này. “Các tổ trưởng phải nắm chắc nhiệm vụ, phân công trong anh em hết sức chặt chẽ. Nhất là phương án mà Đội trưởng đã quán triệt. Đó là trinh sát phải đi đầu, thông tin liên lạc phải thông suốt, từ tổ trưởng về chỉ huy đội. Phương tiện vũ khí phải sẵn sàng để quyết liệt, quyết tâm bắt bằng được và quan trọng là phải xử lý bằng được để răn đe, tuyên truyền, cảnh báo” - Đại tá Tuấn nhấn mạnh.

Dưới sự chỉ huy của Trung tá Đinh Đức Thắng, Đội trưởng Đội 2, năm tổ trinh sát được chia về các hướng: Võ Văn Kiệt, Hầm Thủ Thiêm, khu vực quận 8, Tân Phú và TP Thủ Đức cũ. Từng tổ nhận lệnh cụ thể, giữ liên lạc chặt chẽ, sẵn sàng hành động khi phát hiện nghi phạm.

2 giờ 30, các tổ đồng loạt xuất phát. Đến gần 4 giờ, tại khu vực cầu Ông Lãnh - nơi được xác định là điểm thu gom lớn nhất, các trinh sát phát hiện nhiều người tụ tập, chở theo bao tải khả nghi. Lúc ông N.B - nhân vật được cho là chủ lò mèo rất lớn, xuất hiện để nhận hàng, tín hiệu tấn công được phát ra.

Các mũi công tác đồng loạt ập vào. Chỉ trong ít phút, cả trăm kg mèo bị phát hiện, cùng 33 chiếc bẫy, dây thép và dụng cụ bắt mèo. Năm người liên quan bị khống chế, đưa về Công an phường Cầu Ông Lãnh để lấy lời khai.

Cùng thời điểm, hai tổ khác ở đường Bình Long (Tân Phú cũ) và khu vực quận 8 cũ cũng khống chế thêm hai người đang vận chuyển mèo, thu giữ thêm gần 50 kg mèo sống. Tổng cộng, chuyên án thu giữ 147 kg mèo, tương đương hơn 60 con, cùng hàng chục dụng cụ dùng để bẫy và thu gom.

Tại cơ quan công an, ông N.B (53 tuổi, ngụ TP Thủ Đức cũ) khai nhận là người chuyên thu mua mèo từ nhiều đầu mối. Theo lời ông, số mèo được thu từ “người đi bẫy ở bãi rác, nghĩa địa hoặc mèo đi lạc”, được mua với giá 60.000-70.000 đồng/kg rồi bán ra Bắc với giá 90.000-100.000 đồng/kg hoặc hơn.

“Đứa không quen thì bán cho tôi 60.000, đứa quen thì 70.000. Mèo này tụi nó đi bẫy ở bãi rác, nhà dân cho, hoặc vô công ty bẫy. Tôi chỉ mua mèo, không mua chó” - ông N.B khai.

Tuy nhiên, trinh sát nhận định lời khai này chỉ là hình thức “che giấu nguồn gốc”. Thực tế, phần lớn mèo bị bắt giữ đều có dấu hiệu là mèo cảnh: đeo vòng cổ, lông sạch, trọng lượng lớn và rất mập mạp. Một trinh sát cho biết: “Mèo cảnh loại này nếu có giấy tờ mua bán thì có con hàng triệu đồng, được chủ rất cưng chiều, xem như thành viên trong gia đình. Đây không phải mèo hoang mà người nuôi chắc phải đỏ mắt tìm kiếm ở đâu đó”.

Những người giao mèo cho ông N.B cũng lần lượt thừa nhận hành vi. Q.V.L (ngụ Bình Chánh cũ) khai chuyên bẫy mèo ở khu vực quận 1, còn N.T.N.H (ngụ quận 4 cũ) cho biết “đi khắp nơi, thấy mèo là đặt bẫy. Ngày có khi được hai, ba con, có khi một con. Hên xui thôi” - bà H nói.

Bà N.T.N.H ban đầu khai “chỉ mang theo ba cái lon” nhưng khi kiểm tra, công an phát hiện hàng chục bẫy tự chế bằng ống nhựa PVC, dây thép, mồi cá chiên. Bà H lúc này chống chế: “Mang theo thôi chứ chưa đặt”.

Một phụ nữ khác, bà N.T.T (58 tuổi, ngụ phường Bình Trưng), cho biết vừa làm lại nghề này được một tháng. “Ông N.B đưa cho tôi năm cái bẫy, chỉ cách đặt luôn. Cái bẫy làm bằng ống nhựa, có vòng dây rút bằng thép, dây thun kéo. Cột ở cột đèn hoặc nghĩa địa, khi mèo thò đầu ăn mồi thì bị siết lại. Mèo không chết đâu, chỉ mắc thôi” - bà T nói.

Bà còn chỉ tường tận cách chọn mồi: “Cá chiên, chả chiên là dễ dính nhất. Phải đi từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng, vì giờ đó mèo ra đường. Ngày nghỉ, đêm làm. Một đêm được 1-2 con. Mấy nay công an làm mạnh, nên hạn chế làm như trước”. Thực tế, trước đây bà T vừa bẫy mèo, vừa thu gom mèo rồi làm đầu mối bán lại kiếm lời. Nhưng nay chuyển sang gom hàng, bán lại. Hoạt động này đã diễn ra nhiều tháng.

Một người khác, N.T.B (52 tuổi, ngụ Nhà Bè cũ) cũng khai mới làm nghề “bẫy mèo” khoảng hai tháng. “Đi một mình, chỗ nào hoang là đặt. Một đêm được 2-3 con, có khi không dính. Đặt chừng mười mấy cái bẫy, sáng đi thăm, thấy dính thì bắt. Bán cho ông N.B, con lớn được trăm rưỡi, hai trăm” - ông T.B kể.

Ông B cho biết thấy người khác làm có tiền nên làm theo. “Ở nhà khổ, đi làm hồ không nổi, người ta chỉ cách bẫy mèo, tôi học rồi đi theo. Ông N.B mua ban đêm, sáng chở về đâu đó ngoài Bắc. Tôi không biết” - ông nói thêm.

Theo PC02, các nhóm bẫy mèo hoạt động độc lập nhưng có mối liên kết chặt với đầu nậu thu gom theo nguyên tắc “có cung ắt có cầu”. Mỗi người phụ trách một khu vực: nghĩa địa, khu dân cư, bãi rác hoặc khu công nghiệp theo từng tuyến đường, từng địa bàn cụ thể. Các nhóm này chia ca hoạt động, tránh đụng địa bàn nhau. Đặc biệt, mỗi chủ lò sẽ dùng một dụng cụ bẫy trộm có màu sắc khác nhau hoặc các túi khác nhau làm ký hiệu.

Khi phát hiện động tĩnh, nhóm lập tức dừng vài ngày rồi chuyển sang khu khác để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, những nhóm này còn bắt cả chó cảnh đi lạc hoặc lỡ ra ngoài khi chủ thiếu quan sát. Thực tế nhiều vụ cho thấy, việc bắt trộm rất nhanh chóng bằng bẫy hoặc bằng vợt cầm tay do con mèo có đặc tính thích nhảy vào chỗ tối, chỉ cần đưa vợt ra trước là mèo tự khắc nhảy vào.

Những người đi đặt bẫy, bắt trộm mèo sẽ được chủ lò bao thầu từ dụng cụ đến bao tiêu “sản phẩm”. Họ hẹn nhau ở từng địa điểm, khu vực, tuyến đường và chủ lò hàng sáng đi thu gom, trả tiền. Ông N.B là một chủ lò rất lớn, hoạt động nhiều năm và rất rành rẽ về nghề này.

Cách thức vận chuyển cũng tinh vi. Mèo bị nhốt trong bao tải vải hoặc túi lưới, chất trên xe máy như người chở rau thịt mỗi sáng sớm. Người giao, người nhận liên lạc qua điện thoại, thường gặp nhau chớp nhoáng rồi tản ra nhiều hướng. Đầu nậu gom đủ số lượng thì ngay lập tức tuồn hàng đi.

Một cán bộ Đội 2 cho biết: “Mỗi đêm, riêng một điểm như Võ Văn Kiệt có thể thu vài chục kg mèo. Nếu không triệt phá, mỗi tháng hàng nghìn con mèo cảnh bị mất, nhiều con được chủ nuôi chuộc lại với giá gấp 5-10 lần gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, bức xúc trong người dân”.

Thực tế đây là loại tội phạm tiềm ẩn phức tạp, vừa có dấu hiệu trộm cắp tài sản, vừa xâm phạm quyền sở hữu vật nuôi. Thậm chí, nhiều vụ chủ nuôi tìm đến các đầu nậu để chuộc mèo, tạo thành “vòng luẩn quẩn” giữa kẻ trộm và nạn nhân.

Sau đợt ra quân, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh thêm các đầu mối cung cấp bẫy và các điểm tiêu thụ ở ngoại thành. Bước đầu, bảy người liên quan bị lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trung tá Đinh Đức Thắng cho biết: “Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã rất quyết liệt trong chỉ đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để theo dõi, xử lý triệt để, bắt và chặn nguồn tiêu thụ, tập trung đánh mạnh vào đầu mối tiêu thụ để chặn đứng hoàn toàn loại tội phạm rất đặc biệt này”.