Bắt kẻ trộm gà với màn ngụy trang 'có một không hai' khiến ai cũng ngỡ ngàng

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình tại các phường Nùng Trí Cao, Tân Giang và Thục Phán (Cao Bằng) liên tiếp phản ánh tình trạng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm gà.

Trước tình hình đó, lực lượng công an các phường đã phối hợp, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Những con gà sau khi trộm cắp được đối tượng đút thẳng vào trong áo khoác. Ảnh: CACC

Khoảng 5h ngày 3/10, tại tổ 20 phường Nùng Trí Cao, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Lầu Văn Bình (trú xã Quảng Uyên) và Trương Văn Trữ (trú phường Nùng Trí Cao) khi cả hai vừa thực hiện hành vi trộm cắp và đang trên đường mang gà đi tiêu thụ.

Đáng chú ý, thay vì dùng bao tải hay túi đựng, đối tượng Bình lại nhét thẳng gà vào trong áo khoác đang mặc.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận đã lấy trộm gà tại tổ dân phố Đề Thám 10, phường Thục Phán và đang trên đường mang ra chợ Xanh bán kiếm lời. Tang vật thu giữ gồm 14 con gà vừa bị đánh cắp. Kết quả xét nghiệm cho thấy Bình dương tính với ma túy heroin.

Hiện trường vụ trộm gà. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trữ thường xuyên chở Bình đến địa điểm trộm cắp, sau đó cùng tiêu thụ số gà trộm được và hưởng lợi từ việc bán gà. Sự việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.