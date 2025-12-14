Thái Lan xin lỗi Việt Nam về sai sót bản đồ ở khai mạc SEA Games 33

Trong thư gửi sáng nay, THASOC thừa nhận đã thể hiện không chính xác bản đồ lãnh thổ Việt Nam, trong phần biểu diễn thứ ba mang tên "We are one – Connected by the SEA", tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại sân Rajamangala ở Bangkok tối 9/12. Bản đồ Việt Nam đã không thể hiện có quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc.

"Chúng tôi nhìn nhận đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và gây ra sự không thoải mái cho Việt Nam", thư của THASOC có đoạn.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan, ngày 9/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Sự việc này được bàn luận nhiều trên mạng xã hội và truyền thông Việt Nam. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang trao đổi với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam, và khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo theo luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, THASOC cũng xin lỗi về sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ các đội tuyển tham gia thi đấu môn bóng rổ 3x3, trong đó có Việt Nam, trong quá trình truyền hình trực tiếp. Thực tế, trong ba ngày thi đấu đầu tiên, từ 10 đến 12/12, đã chứng kiến nhiều lần sai cờ các nước trên sóng truyền hình. Điều này được cải thiện từ hôm qua.

Ban tổ chức khẳng định không xem nhẹ các sai sót đã nêu và sẽ tăng cường rà soát nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn. Họ cam kết chú trọng đến từng chi tiết trong công tác tổ chức, bảo đảm tôn trọng, chuẩn mực và đúng đắn với tất cả các nước tham dự SEA Games.

"THASOC một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và các bên liên quan vì đã gây ra những phiền lòng", Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmani cho biết. "Chúng tôi muốn thể hiện tinh thần trách nhiệm và thiện chí trong việc gìn giữ hình ảnh, uy tín của một sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á".

Trước đó, THASOC đã một lần gửi thư xin lỗi đến Việt Nam và Lào về sự cố không phát Quốc thiều, ở trận ra quân bảng B bóng đá nam. Cầu thủ hai đội khi đó phải hát Quốc ca không nhạc.

Cuối tháng 10, chủ nhà Thái Lan cũng từng nhầm cờ Việt Nam sang Trung Quốc ở lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025. Sai sót xảy ra trong buổi lễ kéo dài khoảng 10 phút do FAT tổ chức. LĐBĐ Việt Nam (VFF) sau đó đã gửi văn bản khẩn đến LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và FAT, để phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố. Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam lập tức viết thư xin lỗi, rồi cử phái đoán đến Hà Nội để chuyển lời trực tiếp. Sau đó, vị nữ chủ tịch còn đến Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để xin lỗi.