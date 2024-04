Tập đoàn Thuận An của bị can Nguyễn Duy Hưng làm dự án nào ở Bắc Giang?

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Dự án cầu Đồng Việt tại Bắc Giang. Ảnh: Bacgiang.gov.vn

Cơ quan điều tra, cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm: Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc ban, và Đàm Văn Cường, Phó giám đốc ban, cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Nhận hối lộ". Khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can trên bị khởi tố, bắt giam trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Tại Bắc Giang, liên danh nhà thầu, trong đó có Tập đoàn Thuận An, đã trúng thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án xây dựng cầu Đồng Việt. Đáng chú ý, giá mời thầu của gói thầu này là 1.132,735 tỉ đồng, giá trúng thầu là 1.132,351 tỉ đồng (tỉ lệ tiết kiệm 0,1% so với giá mời thầu).

Ông Nguyễn Văn Thạo - người vừa bị khởi tố nêu trên với vai trò là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang - đã ký quyết định phê duyệt trúng thầu gói thầu số 7 này.

Đối với dự án cầu Đồng Việt này, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã phát hiện nhiều vi phạm sau quá trình thanh tra. Dự án này được HĐND tỉnh Bắc Giang quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 6-2021. Đến 5-2022, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang ký quyết định phê duyệt dự toán công trình.

Qua thanh tra cho thấy tại thời điểm lập, thẩm định và trình HĐND tỉnh Bắc Giang quyết định chủ trương đầu tư, dự án cầu Đồng Việt không có trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định của UBND tỉnh là vi phạm quy định Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, dự án đã được cập nhật vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ phê duyệt năm 2022.

Ngoài ra, việc tính chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chi phí trồng lại rừng trong chi phí khác của tổng mức đầu tư dự án là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán khảo sát xây dựng công trình cũng xảy ra nhiều vi phạm. Trong đó, việc áp đơn giá nhân công, máy thi công tỉnh Bắc Giang để lập dự toán khảo sát phần khối lượng địa hình, địa chất trên địa bàn tỉnh Hải Dương là không đúng quy định.

"Việc tính giá ca máy chờ thường trực công tác điều tiết giao thông thủy phục vụ khảo sát bao gồm các chi phí khấu hao, chỉ phí nhân công điều khiển và chi phí khác là không có cơ sở và không đúng quy định"- cơ quan thanh tra nêu rõ

Cơ quan thanh tra cũng nêu rõ công tác tính chiều sâu khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đất mố M1 đến cao độ - 15,8 m là chưa phù hợp với hồ sơ khảo sát địa chất, cao độ đáy lớp bụi rất dẻo, bụi ít dẻo, sét ít dẻo màu xám nâu, trạng thái chảy -18,4 m. Việc tính khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào lớp sét ít dẻo, xám trắng nhân thêm hệ số 1,2 với định mức khoan tương ứng là không đúng theo quy định...

Kết quả thanh tra cũng cho thấy công tác ký kết hợp đồng thi công xây dựng cũng có nhiều vi phạm. Theo đó, hợp đồng thi công xây dựng công trình Gói thầu số 7 không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng và không ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh theo quy định pháp luật.

Hợp đồng thi công xây dựng không thống nhất mức thu hồi của từng lần thanh toán theo quy định pháp luật tại Gói thầu số 7. Các bên không thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và điều kiện thanh toán theo quy định pháp luật tại Gói thầu số 07.

Được biết, dự kiến cầu Đồng Việt sẽ hợp long vào cuối tháng 8-2024 và hoàn thành, đưa vào khai thác cuối tháng 9-2024.

