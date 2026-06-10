Tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ xác định danh tính

Sự tri ân sâu sắc

Ngày 2/4/2026, tại Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Chiến dịch được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì đất nước. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực thôn XiPa, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay cả nước đã tìm kiếm, quy tập được trên 1.075.000 mộ (hài cốt) liệt sĩ. Tuy nhiên, công tác này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hiện cả nước còn khoảng hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập; gần 300.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin.

Giai đoạn 2026 - 2027: Đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ

Để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026 - 2027 cho các đơn vị. Tiếp tục duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm quy tập (trong nước 5 đội, Lào 8 đội và Campuchia 11 đội).

Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ (trong nước 242, Lào 173, Campuchia 694) và 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang.

2 hội thảo khoa học xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được tổ chức.

Sau hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, huy động mọi nguồn lực, sử dụng phương pháp, công nghệ hiện đại như ra đa xuyên đất để sớm khảo sát, đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhiều di vật của các liệt sĩ được tìm thấy

Hiện tại, các đội đang tổ chức đào tìm tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đắk Cấm và khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

8 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia đã dự lễ truy điệu và an táng 181 hài cốt liệt sĩ tại các địa phương thuộc Quân khu 2, 4,5.

Tổ chức 3 đoàn công tác đi Lào, Campuchia kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và dự Lễ khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pursat, Campuchia...

Đến nay, 100% quân khu, các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch; thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu, quân số 3.615 người; tổ chức làm trước, lấy mẫu tại 3.651 mộ liệt sĩ. Trong đó, 2.510 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, tỷ lệ 68,75%; 1.145 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu).

Đáng chú ý, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ; cơ bản hoàn thành nghiên cứu, xây dựng phần mềm báo cáo tiến độ, kết quả "Chiến dịch 500 ngày đêm", bảo đảm xong trước 15/6/2026 để phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia.

Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 192 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương; tiến hành tách chiết 72 mẫu hài cốt liệt sĩ và 4 mẫu thân nhân liệt sĩ phục vụ đối sánh ADN.

Tăng tốc thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm; triển khai đồng bộ việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính trong các nghĩa trang trên cả nước; tăng tốc thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ để xây dựng ngân hàng gene phục vụ xác định danh tính…

Hài cốt các liệt sĩ đang được quàn tại Đội quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Bộ Công an cũng đang hoàn thiện kế hoạch "Mở đợt cao điểm triển khai thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin", dự kiến triển khai đồng loạt trên toàn quốc từ ngày 20/6/2026 đến ngày 20/7/2027 với số lượng dự kiến khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Hợp tác quốc tế trong cung cấp, trao đổi thông tin, di vật, kỷ vật; chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ thuật và công nghệ giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trọng tâm là các nước: Lào, Campuchia, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc... cũng được tăng cường.