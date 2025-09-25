Tấm pano cỡ lớn đổ xuống đường, nhiều người bị thương

Khoảng 7h30 sáng 25/9, khu vực phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau xảy ra mưa dông. Gió mạnh đã kéo tấm pano cỡ lớn dài 12m, cao 3m trước cổng Công viên Hùng Vương trên đường Phan Ngọc Hiển đổ ra đường, đè lên dòng người và phương tiện đang lưu thông.

Tấm pano cỡ lớn bị thổi bay ra đường khiến 3 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương, 1 ô tô bị hư hỏng nhẹ. Sau đó, nhiều người đi đường phải dừng lại cùng kéo tấm pano cứu những người mắc kẹt.

Chính quyền địa phương đang rà soát lại đơn vị thi công lắp đặt tấm pano trên, xử lý trách nhiệm để xảy ra vụ việc.