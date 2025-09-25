Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tấm pano cỡ lớn đổ xuống đường, nhiều người bị thương

Sự kiện: Tin ngắn
Tấm pano dài 12m, cao 3m đặt trước cổng Công viên Hùng Vương (đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, Cà Mau) bị gió cuốn bay trong cơn mưa đã đè lên dòng người đi đường, khiến nhiều người bị thương.

Khoảng 7h30 sáng 25/9, khu vực phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau xảy ra mưa dông. Gió mạnh đã kéo tấm pano cỡ lớn dài 12m, cao 3m trước cổng Công viên Hùng Vương trên đường Phan Ngọc Hiển đổ ra đường, đè lên dòng người và phương tiện đang lưu thông.

Tấm pano cỡ lớn bị thổi bay ra đường khiến 3 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương, 1 ô tô bị hư hỏng nhẹ. Sau đó, nhiều người đi đường phải dừng lại cùng kéo tấm pano cứu những người mắc kẹt.

Chính quyền địa phương đang rà soát lại đơn vị thi công lắp đặt tấm pano trên, xử lý trách nhiệm để xảy ra vụ việc.

Bão số 9 chưa đến, người dân lại lo bão số 10
Bão số 9 chưa đến, người dân lại lo bão số 10

Nhiều người dân ở Quảng Ninh cho biết trong lúc chuẩn bị tránh bão số 9, họ lại đang rất lo lắng với cơn bão số 10 kế tiếp.

Theo Tân Lộc

Nguồn: [Link nguồn]

25/09/2025 14:03 PM (GMT+7)
