Tạm đình chỉ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai với nguyên Chủ tịch Đồng Nai Cao Tiến Dũng

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo quyết định, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Căn cứ Quyết định số 10978/QĐ-VKSTC-V3 ngày 1-8 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Xét đề nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị xem xét tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Cao Tiến Dũng. Ảnh: Vũ Hội.

HĐND tỉnh Đồng Nai quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tiến Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 1.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo thông tin ban đầu, ông Cao Tiến Dũng bị khởi tố vì đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án khu nhà ở 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) do công ty cổ phần Free Land làm chủ đầu tư gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Chánh (62 tuổi) cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ngày 30-8-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 3-2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo một số nguyên lãnh đạo và lãnh đạo đương chức của tỉnh Đồng Nai, trong đó có ông Cao Tiến Dũng. Sau đó ông Cao Tiến Dũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có đơn xin từ chức. Ngày1-8-2023, ông thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 28-8-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có quyết định điều động ông Cao Tiến Dũng đến công tác tại Ban Dân vận và giữ chức Trưởng ban.