Tài xế taxi "chặt chém" gia đình du khách Nhật 1 triệu đồng đi từ ga T2 sang ga T1 Nội Bài

Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết vừa phối hợp với Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài xác định được danh tính 1 đối tượng xe dù cộm cán có hành vi ăn chặn tiền của khách nước ngoài, đấu tranh lấy lại được tiền cho khách.

Hình ảnh từ camera an ninh về chiếc taxi "dù" mà tài xế đã "chặt chém" gia đình du khách Nhật 1 triệu đồng. Ảnh: NIA

Trước đó, ngày 31-12-2022, từ hòm thư của Ủy ban hành động vì chất lượng phục vụ hành khách, Phòng An toàn và kiểm soát chất lượng Cảng HKQT Nội Bài nhận được email phản ánh về việc gia đình khách bị một đối tượng lừa đảo, ăn chặn 1 triệu đồng để chở từ Nhà ga hành khách T2 sang nhà ga hành khách T1. ​Đó là một gia đình 5 thành viên người Nhật Bản đến Nội Bài trên chuyến bay VN311 chặng bay từ sân bay quốc tế Narita (Tokyo) hạ cánh lúc 14 giờ 30 ngày 30-12-2022 sau đó nối chuyến đi Cam Ranh, Khánh Hòa.

Để nhanh chóng hỗ trợ hành khách, Phòng An toàn và kiểm soát chất lượng đã ngay lập tức phản hồi email, hỏi rõ các hình ảnh, mô tả để nắm bắt được đặc điểm nhận dạng của hành khách. Sau đó phối hợp với bộ phận trực camera giám sát An ninh hàng không để tìm kiếm. Quá trình tra soát camera cũng gặp những khó khăn nhất định khi tại khu vực công cộng Nhà ga hành khách T2 vào khung giờ mà khách hạ cánh, có rất đông hành khách, dẫn đến khó khăn cho việc nhận diện.

Sau đó, lãnh đạo Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã chỉ đạo chuyển hướng kiểm tra ngược lại từ Nhà ga hành khách T1 và đã xác định được chiếc xe và đối tượng nghi vấn.

Đó là đối tượng Nguyễn Văn X. (SN 1983, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), là đối tượng xe dù thường xuyên hoạt động tại Nhà ga hành khách T2.

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phối hợp với Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài triệu tập đối tượng lên làm việc.

Đội nghiệp vụ của Phòng An toàn kiểm soát chất lượng - Cảng HKQT Nội Bài kiểm tra hệ thống camera an ninh để tìm chiếc taxi dù có biểu hiện ăn chặn tiền của du khách. Ảnh: NIA

Trước đầy đủ các chứng cứ, đối tượng X. đã thừa nhận hành vi đưa gia đình 5 khách từ Nhà ga hành khách T2 sang Nhà ga hành khách T1 và thu 200.000 đồng/người (tổng 1 triệu đồng). Đồn công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng, đồng thời thu lại 1 triệu đồng để chuyển cho Cảng HKQT Nội Bài.

Phòng An toàn kiểm soát chất lượng Cảng HKQT Nội Bài đã gửi email thông tin cho hành khách và sẽ trao lại đầy đủ 1 triệu đồng khi khách từ Cam Ranh trở lại Nội Bài ngày 3-1 tới đây.

​Theo đại diện Cảng HKQT Nội Bài, lợi dụng sự bỡ ngỡ của khách nước ngoài khi đến Việt Nam, đặc biệt là những khách đến từ các nước không nói tiếng Anh, một số đối tượng đã nhân cơ hội mời mọc, chèo kéo và ăn chặn tiền của khách. Một số hành khách biết và phản ánh đến Cảng đều được hỗ trợ giải quyết. Nhưng cũng có nhiều hành khách chưa biết để phản ánh. Những vụ việc như trên chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng xấu trong lòng du khách, làm méo mó hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam.

Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo để đảm bảo an toàn, hành khách nên đọc kỹ hệ thống biển chỉ dẫn; hỏi nhân viên tại quầy thông tin; hỏi nhân viên An ninh hàng không hoặc các nhân viên mặc đồng phục có đeo thẻ kiểm soát; Đặc biệt khi thấy bất thường tại nhà ga thì báo ngay nhân viên An ninh hàng không gần nhất hoặc gọi điện cho +84 389166.566, csc-secretariat@googlegroups.com để được hỗ trợ kịp thời. Đây là các kênh tiếp nhận các thông tin phản ánh về chất lượng dịch vụ của Cảng HKQT Nội Bài, hoạt động 24-7.

