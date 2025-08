Vụ rút chìa xe khách trên đường vành đai 3: Tạm giữ hình sự tài xế xe 7 chỗ

Sau khi triệu tập, làm việc đối với tài xế và những người liên quan, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng Bùi Trường Sơn bị tạm giữ hình sự

Như ANTĐ đã thông tin, sáng 4-8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông bước lên cabin xe khách to tiếng với tài xế rồi bất ngờ rút chìa khóa phương tiện này và bỏ đi. Vụ việc xảy ra trên đường vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ.

Hình ảnh tài xế xe ô tô Kia rút khóa xe khách

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định người đàn ông có hành vi rút chìa khóa xe khách là Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và yêu cầu đến cơ quan Công an làm việc.

Cơ quan Công an bước đầu xác định, khoảng 7h cùng ngày, xe khách BKS: 29H - 984.52 do anh N.M.T (SN 1991, trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân. Đến đoạn đối diện gần ngõ 124 - Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, Hà Nội), xe ô tô nhãn hiệu Kia Canival - BKS: 30M-258.67 do Bùi Trường Sơn điều khiển đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khi không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã bức xúc, lên cabin xe khách to tiếng với tài xế và rút chìa khóa xe rồi bỏ đi.

Vụ việc đang được CQĐT điều tra, xử lý theo quy định.