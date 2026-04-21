Tài sản khổng lồ 3,3 triệu tỷ bị nghẽn, Bộ Tài chính thúc khơi thông

Tăng trưởng hai con số là 'vô cùng thách thức'

Sáng 21/4, tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số là vô cùng thách thức, nhưng là con đường tất yếu, không có con đường nào khác để hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm.

Phân tích thêm về “thách thức” của mục tiêu này, ông Ngô Văn Tuấn nêu ví dụ, theo thống kê, từ năm 1946 đến nay, chỉ có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ có khả năng thực hiện thành công việc tăng trưởng liên tục hai con số trong vòng trên 10 năm để từ một quốc gia nghèo, đang phát triển thành quốc gia phát triển.

Để thực hiện điều này, ông Tuấn cho biết, Chính phủ đã đề ra mục tiêu phấn đấu với 59 chỉ tiêu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của các ngành, lĩnh vực trong giai đoạn tới và 92 nhiệm vụ cụ thể năm 2026.

Về tăng trưởng kinh tế, ông Ngô Văn Tuấn nêu rõ, quý 1 năm 2026, có sự phát triển khởi sắc: tăng trưởng đạt 7,8%; xuất khẩu đạt trên 19%; giải ngân đầu tư công tăng 1,2% so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng 31,7%, là những con số rất ấn tượng.

Tuy nhiên, theo ông, từ quý 2 trở đi, sẽ chịu ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, bởi theo đánh giá của các chuyên gia, giá dầu thô cứ tăng 10% thì tác động giảm tăng trưởng khoảng 0,4%, lạm phát tăng 0,5%. “Đây là thách thức rất lớn. Xung đột không chỉ tác động đến giá dầu mà cả các sản phẩm lọc hóa dầu, đầu vào của nền sản xuất như phân bón, các sản phẩm phục vụ công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo. Như theo báo cáo, một sợi cáp quang đã tăng giá 6 lần”, ông Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Hàng triệu tỷ đồng tồn đọng, cần khơi thông

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay, các quý còn lại phải đạt tăng trưởng từ 10 – 11%.

Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ triển khai các nhiệm vụ: Rà soát cập nhật lại kịch bản tăng trưởng để giao nhiệm vụ phấn đấu cho từng cơ quan, địa phương, bộ ngành và từng doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đảm bảo vừa cung cấp vốn cho nền kinh tế vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Về chính sách tài khóa, Bộ trưởng Tài chính cho biết, sẽ tập trung hoàn thiện chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nhưng đồng thời phải tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (hiện chiếm 96% số lượng doanh nghiệp của nền kinh tế, đóng góp trên 50% cho GDP).

Về vấn đề giải ngân đầu tư công, theo ông Ngô Văn Tuấn, trong tuần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc để đảm bảo giải ngân đầu tư công đạt mục tiêu trong năm 2026.

Về vấn đề tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, Quốc hội đã cho phép việc mở rộng xử lý các dự án tồn đọng về đất đai và các dự án khác. Đây là. Một điểm nghẽn, nếu xử lý được sẽ là một nguồn lực và động lực cho tăng trưởng.

“Theo thống kê chưa đầy đủ, chúng ta đang tồn đọng khoảng 200.000 ha đất và khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Nếu so sánh với tổng vốn đầu tư công của năm 2026 là 1,1 triệu tỷ đồng thì con số tồn đọng này gấp 3 lần. Rất mong Quốc hội ủng hộ và giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn này”, ông Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Về tập trung rà soát các điểm nghẽn, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay trong kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình tháo gỡ, sửa đổi 4 luật thuế: Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng và Thuế tiêu thụ đặc biệt để từng bước thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.