Tai nạn giữa xe đầu kéo biển số Lào và xe máy ở Hà Tĩnh, 2 phụ nữ tử vong

Tai nạn nghiêm trọng trên tuyến tránh Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh, 2 phụ nữ tử vong

Chiều 7/3, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) giữa xe đầu kéo mang biển số Lào và xe máy, khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 7/3, tại Km575+200 tuyến tránh Quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Sông Trí, xe đầu kéo mang BKS Lào UN–4573, kéo theo rơ-moóc BKS UN–2118, đang di chuyển theo hướng Nam – Bắc thì xảy ra va chạm với một xe máy đi theo chiều ngược lại.

Hiện trường tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, xe đầu kéo quay ngang và chắn giữa tuyến đường. Hậu quả, 2 người phụ nữ đi trên xe máy tử vong.

Danh tính bước đầu của một nạn nhân được xác định là N.T.L. (SN 1980, trú phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); người còn lại tên Kh., hiện chưa rõ năm sinh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.