Tài công nói gì vụ ô tô lao từ phà xuống sông Đồng Nai?

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 18:32 PM (GMT+7)

Khi thấy chiếc ô tô trượt từ phà xuống sông Đồng Nai, người dân cố níu xe lại nhưng bất thành. Dẫu biết trên xe 1 người bị mắc kẹt chìm dưới nước nhưng mọi người bất lực bởi dòng sông chảy mạnh.

Chiếc phà xảy ra tai nạn trên sông​

Bà Lê Thị Đức Hiền (SN 1977, ngụ Bình Dương) là tài công, đồng thời là chủ phà xảy ra vụ tai nạn đường sông, cho biết: vào chiều 24/12, khi chiếc ô tô vừa lên tới phà thì hai vợ chồng bà đã yêu cầu tài xế xuống xe. Tuy nhiên, sau khi xuống xe được một lúc thì tài xế và người đi cùng lại tiếp tục lên xe ngồi. Khi phà chỉ còn cách bờ khoảng 100m thì ô tô bất ngờ trôi tự do.

“Tôi cùng mọi người trên phà níu đuôi ô tô nhưng bất thành. Ô tô rơi xuống sông rồi chìm dần. Ít giây sau đó, một người bất ngờ mở được cửa và thoát ra ngoài", bà Hiền nhớ lại.

Bến phà tạm ngưng hoạt động

Theo bà Hiền, xe ô tô gặp nạn thường xuyên đi phà để qua Đồng Nai và ngược lại. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên phà có 1 xe máy, 1 ô tô.

Liên quan đến vụ việc, Công an thị xã Tân Uyên cho biết, đã làm việc với chủ phà và một số người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn đường sông. Sau khi có kết luận, nếu phát hiện sai phạm trong hoạt động vận chuyển khách đường sông, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đúng quy định.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an thị xã Tân Uyên kết luận nạn nhân Nguyễn Mỹ Ba có nồng độ cồn trong máu cao.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiếc ô tô mang biển số 61A-60720 do tài xế Nguyễn Văn Tương (sinh năm 1987, ngụ xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên) điều khiển chở Nguyễn Mỹ Ba (sinh năm 1975, quê tỉnh Nghệ An) đi trên chiếc phà số LAK-03444 do bà Lê Thị Đức Hiền làm tài công. Khi phà gần cập bến thì chiếc ô tô bất ngờ lao xuống sông khiến ông Ba chết kẹt dưới nước còn ông Tương thoát ra được.

Hiện, chiếc phà xảy ra sự cố đang bị đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

