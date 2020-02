Sự thực về người ở tâm dịch Sơn Lôi đi khỏi địa phương

Thông tin 315 người ở tâm dịch Covid-19 Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đi khỏi địa phương đã khiến dư luận không khỏi lo ngại khi trong suốt những ngày qua họ đi đâu, làm gì, liệu có mang mầm bệnh đi các nơi hay không.

Trước đó, một chàng trai trẻ ở tâm dịch này đã vượt hơn 500km đến tỉnh Lai Châu để đón lễ tình nhân cùng người yêu đã khiến 31 người phải cách ly để thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 16/2, Thượng tá Hoàng Việt Lào, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban chỉ huy chỉ đạo trực tiếp tại các chốt ở vùng dịch cho biết, theo thống kê của xã Sơn Lôi, trên địa bàn hiện có gần 200 người vắng mặt chứ không phải 315 người như một số thông tin đưa ra.

Qúa trình rà soát các hộ gia đình đã làm rõ, trong số những người này có 40 người hiện đang tạm trú trên địa bàn xã, đa phần là công nhân, sau khi được công ty cho nghỉ họ đã trở về địa phương nơi cư trú. Còn những trường hợp khác, sau khi nghỉ Tết trước thời điểm xã bị khoanh vùng, cách ly, họ đã đi làm tại các địa phương.

Trước thông tin những người đi khỏi địa phương có thể xuống Hà Nội và các địa bàn khác làm giúp việc, buôn bán, công nhân… việc quản lý những người này như thế nào nếu như họ có thể mang mầm bệnh đi khắp nơi. Thượng tá Hoàng Việt Lào cho hay, Ban chỉ huy đã có nhiều phương án, trong đó vận động gia đình có người đi làm ăn xa trở lại địa phương hoặc thông báo ở cơ sở họ đang cư trú kiểm tra sức khỏe, cần thiết sẽ cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với trường hợp anh N.V.T. (sinh năm 1984), trú tại xã Sơn Lôi đi lên huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Anh T đi khỏi địa phương vào ngày 12-2, trước khi xã bị khoanh vùng, cách ly toàn bộ. Ngày 14-2, anh T được xe chuyên dụng chở về xã, cán bộ làm nhiệm vụ đã đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe thì thấy anh này bình thường, hiện T đang cách ly theo dõi tại nhà.

Theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải, cơ quan này đã nắm bắt được thông tin nhiều người rời khỏi xã Sơn Lôi trước khi nơi này bị cách ly. Các trường hợp đi khỏi không thuộc diện nghi ngờ hoặc đã tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính Covid-19. Họ thuộc diện cách ly bình thường theo thời hạn 20 ngày.

Chốt kiểm soát số 1, đoạn đường lưu thông chính của xã Sơn Lôi

Sau 3 ngày xã Sơn Lôi bị khoanh vùng, cách ly, cuộc sống của người dân nơi đây phần nào bị xáo trộn. Tuy nhiên, theo Thượng tá Hoàng Việt Lào, đến nay, các chốt báo về chưa có trường hợp nào chống đối, gây rối ANTT, người dân đã cảm thông, chia sẻ công việc của cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, y tế nên chấp hành tốt quy định.

Tại các chốt chỉ chấp thuận cho người dân ra khi họ đi làm ruộng… phải có giấy xác nhận, chữ ký của trưởng thôn, thời gian trở về và có sự giám sát của trưởng thôn đi cùng. Riêng những trường hợp ốm đau bình thường sẽ được khám ngay tại Trạm y tế trong xã; chỉ có trường hợp nặng ngoài khả năng của Trạm y tế xã sẽ có phương tiện chuyên dụng đưa lên tuyến trên.

Kể từ khi dịch bệnh do Covid-19 bùng phát, Vĩnh Phúc trở thành tâm dịch của cả nước, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng với các sở, ngành và chính quyền địa phương đã được huy động vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Chia sẻ về những vất vả, khó khăn trong suốt thời gian qua, Thượng tá Hoàng Việt Lào cho biết, trước khi nhận nhiệm vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cử những đồng chí đảm bảo về sức khỏe để tham gia vào các tổ công tác khoanh vùng, cách ly xã Sơn Lôi. Các chốt chia thành nhiều ca, mỗi người làm 6 tiếng/ngày và 2 tiếng vào ban đêm. Chỉ có một số cán bộ nữ y tế do chưa quen với những ca trực ngoài trời, đêm gió nên cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội đã động viên, giúp đỡ…

Ngoài 12 chốt chính, Ban chỉ huy đã tổ chức nhiều tổ đi tuần khép kín khu vùng dịch. Trong đêm 15 rạng sáng ngày 16, trời mưa, gió mùa Đông Bắc thổi to tại các lều ở chốt giữa cánh đồng đã tốc mái, bị phá hỏng, cán bộ chiến sĩ phải khắc phục làm lại.

