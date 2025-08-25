Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5

Sự kiện: Bão số 5 Kajiki

Ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5, gió mạnh kết hợp triều cường, trưa và chiều 25/8, sóng biển khu vực Đồ Sơn (Hải Phòng) dâng cao 3-4m, lực lượng chức năng chốt chặn, cấm phương tiện và người di chuyển ra bờ biển.

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 1

Trưa 25/8, tại TP Hải Phòng trời mưa kèm theo gió mạnh. Khu vực bờ biển Đồ Sơn mặc dù ít mưa nhưng gió mạnh cấp 7-8 do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 đổ bộ đất liền. Để ứng phó với bão, UBND phường Đồ Sơn huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, dân quân tự vệ ứng trực tại các điểm chốt phân luồng, cấm người dân, du khách ra đường ven biển.

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 2

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 3

Các tổ công tác thuộc phường Đồ Sơn sử dụng phương tiện tuần tra lưu động, dùng loa phát thanh cảnh báo người dân địa phương kinh doanh ven biển còn lại di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Đặc biệt, chốt chặn các nút giao hướng dẫn, cấm du khách ra đường ven biển chụp ảnh khi gió to, sóng lớn nhằm đảm bảo an toàn.

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 4

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 5

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 6

Ghi nhận tại các bãi tắm ở bán đảo Đồ Sơn, gió to kết hợp triều cường, sóng biển dâng 3-4m vỗ từng đợt liên hồi vào đường ven biển, bờ kè.

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 7

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 8

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 9

Đại diện UBND phường Đồ Sơn cho biết, mặc dù mưa nhỏ song ở Đồ Sơn xuất hiện gió mạnh đúng thời điểm xuất hiện triều cường khiến sóng biển dâng cao. Nước vỗ vào bờ mạnh liên hồi ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy hiểm cho người điều khiển xe máy, ô tô di chuyển qua.

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 10

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 11

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 12

Một số tài xế ô tô kinh doanh dịch vụ chở khách du lịch và người dân di chuyển qua đường ven biển Đồ Sơn hứng đủ nước biển do sóng đánh trúng, buộc phải rẽ vào đường tránh sau núi.

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 13

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 14

Trong khi đó, từ sáng, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ở ven biển Đồ Sơn đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc, tài sản về nơi an toàn. Trong ảnh, một người phụ nữ di chuyển biển hiệu gặp gió mạnh tạt bay biển hiệu.

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 15

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 16

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 17

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5 - 18

Theo lãnh đạo UBND phường Đồ Sơn, buổi trưa và đầu giờ chiều địa phương có triều cường, kết hợp gió mạnh làm nước biển dâng cao khoảng 3m. Chiều cùng ngày, triều cường đạt đỉnh kết hợp với hoàn lưu bão số 5, có thể sóng biển ở Đồ Sơn còn dâng cao hơn nữa. Do đó, các tổ công tác địa phương ứng trực tất cả các nút giao nối ra ven biển để cấm người và phương tiện, hướng dẫn du khách và người dân di chuyển an toàn.

Thủ tướng: Dùng trực thăng hỗ trợ sơ tán dân tại khu vực trọng điểm bão số 5
Thủ tướng: Dùng trực thăng hỗ trợ sơ tán dân tại khu vực trọng điểm bão số 5

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5. Trong đó, Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hoàn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2025 15:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bão số 5 Kajiki Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN