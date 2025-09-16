"Siêu dự án" đại lộ sông Hồng 300.000 tỷ đồng với tuyến tàu điện monorail có gì đặc biệt?

Đây là báo cáo kết quả sơ bộ về Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng của Liên danh Đèo Cả- Văn Phú.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất xây dựng tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 84 km với 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui chạy dọc hai bên sông Hồng.

Ngoài ra, dự án có 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và các khu vực công cộng, biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch.

Về phương thức triển khai, Liên danh nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, chia làm ba dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; dự án PPP Đại lộ - cảnh quan sông Hồng; dự án PPP Monorail sông Hồng.

Về giải pháp thi công, đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp cầu cạn đi ngoài đê kết hợp với hệ thống hầm chui, nhằm đảm bảo việc kết nối tuyến đường liền mạch nhưng không làm ảnh hưởng đến các công trình lịch sử hiện hữu, phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức.

Các nút giao khác mức đảm bảo an toàn, tiện ích, đặc biệt phát triển không gian xanh để bảo tồn thiên nhiên và các công trình lịch sử đang tồn tại.

Phối cảnh "siêu dự án" Đại lộ sông Hồng

Trước đó vào tháng 6/2025, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất nghiên cứu dự án Xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng theo phương thức đối tác đầu tư công tư (PPP) loại hợp đồng BT của Liên danh Đèo Cả - Văn Phú. Đơn vị đề xuất dự án cam kết tự bố trí kinh phí thực hiện công tác lập hồ sơ.

Theo đề xuất của Liên danh về Dự án Đại lộ dọc sông Hồng, "trục xương sống" chiến lược quy mô khoảng 7.800 ha này sẽ có tổng chiều dài khoảng 40km trải dài 13 quận, huyện và 55 phường, xã của Thủ đô.

Cụ thể, tuyến bên phải sông Hồng (theo hướng nước chảy) dọc theo Vành đai 4, điểm đầu tại cầu Hồng Hà đến điểm cuối là cầu Mễ Sở.

Tuyến bên trái sông Hồng (theo hướng nước chảy) có điểm đầu giao với Vành đai 4 tại cầu Hồng Hà, điểm cuối tiếp giáp với dự án đường kết nối di sản văn hoá du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Cũng theo đề xuất, đại lộ, cảnh quan ven sông Hồng bao gồm 22km cầu cạn; 7,6km đường song hành; 2,3km hầm chui với quy mô mặt cắt ngang 4-6 làn xe.

Riêng các cụm công viên cây xanh, vui chơi giải trí, các công trình mang tính biểu tượng là điểm nhấn của Thủ đô và cảnh quan hai bên bờ sông trải rộng khoảng 3.000 ha. Cụm các công trình này có thể tổ chức đa dạng những hoạt động văn hoá truyền thống, văn hoá hiện đại, làng nghề truyền thống.

Mục tiêu chính của dự án là biến khu vực ven sông Hồng thành một trục sinh thái và văn hóa biểu tượng mới, đồng thời tạo ra không gian công cộng lớn nhất cho Hà Nội, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị.

Theo đề xuất của Liên danh Đèo Cả - Văn Phú, dự án khi được hình thành sẽ kiến tạo nên một dấu ấn phát triển mới: "kỳ tích sông Hồng" - góp phần tôn tạo nền văn minh sông Hồng và Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Nhìn xa hơn, dự án sẽ góp phần giải quyết vấn đề "thành phố quay lưng vào sông" - một thực trạng đã tồn tại từ lâu tại Thủ đô. Đồng thời, sẽ tăng cường kết nối giao thông và phát triển không gian đô thị đa chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh và giải trí của người dân.

Đối với du khách quốc tế khi di chuyển từ sân bay Gia Lâm (hoặc Gia Bình) về trung tâm Thủ đô qua cầu Tứ Liên, tuyến Đại lộ sẽ là hình ảnh đầu tiên thể hiện một Việt Nam hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường.

Dự án Đại lộ ven sông Hồng được đánh giá là một trong những công trình hạ tầng có quy mô lớn nhất tại Hà Nội trong những năm gần đây.

Dự án được đề xuất trong bối cảnh Thủ đô đang triển khai Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Đây là khu vực có giá trị đặc biệt về địa lý, văn hóa và tiềm năng phát triển cảnh quan đô thị, nhưng từ lâu vẫn như "vùng đất ngủ quên" do thiếu hạ tầng đồng bộ, cảnh quan bị phân mảnh và không gian công cộng ven sông chưa phát huy hiệu quả.