Sẽ lắp camera nhận diện ở khu Suối Tiên

Công an vẫn đang kêu gọi nạn nhân trình báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp gần 1.700 clip thu thập cùng các chứng cứ liên quan cho Công an quận Thủ Đức và đơn vị đang đấu tranh làm rõ các hành vi của tám người có liên quan trong băng nhóm móc túi. Ngoài những nghi phạm đã bị bắt này, công an tiếp tục truy bắt những thành viên còn lại của băng nhóm. Tang vật là nhiều điện thoại tại tiệm điện thoại máy tính gần đó cũng đã được phát hiện, thu giữ. Đến thời điểm hiện tại đã có gần 30 người là bị hại ở nhiều thời điểm khác nhau đến trình báo. Công an vẫn kêu gọi ai là nạn nhân bị mất tài sản khu vực trạm xe buýt Suối Tiên đến Công an quận Thủ Đức trình báo.