Sau tiếng nổ lạ trong cơn lũ, nhiều nhà dân và trụ sở 1 xã ở Gia Lai xuất hiện vết nứt bất thường

Sáng 22-11, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa nhận được báo cáo của UBND xã Ia Rsai về hiện tượng bất thường khi nhiều nhà dân và trụ sở cơ quan xuất hiện vết nứt sau tiếng nổ lạ.

Vết nứt dài ở tường khiến người dân không dám vào nhà vì hoang mang. Ảnh: Văn Ngọc

Theo báo cáo, khoảng 11 giờ ngày 19-11 khi địa phương xảy ra lũ quét, một số hộ dân tại buôn Chư Bang bất ngờ nghe tiếng nổ lạ. Khi kiểm tra, người dân phát hiện nền nhà và tường xuất hiện nhiều vết nứt.

Lãnh đạo UBND xã Ia Rsai đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra khẩn trương. Kết quả cho thấy nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt rộng khoảng 0,5 cm, dài từ 7-10 m. Hộ dân bị nặng nhất có vết nứt rộng 1 cm, kéo dài trên 10 m, ảnh hưởng cả đến phần móng nhà.

Không chỉ nhà dân, một số trụ sở cơ quan cũng bị ảnh hưởng, gồm: nhà làm việc 1–2 tầng, hội trường, nhà bảo vệ của trụ sở Đảng ủy xã Ia Rsai, cùng trụ sở Công an xã Chư Gu (cũ). Nhiều vết nứt dọc theo kết cấu nhà, vết nứt lớn nhất khoảng 1 cm, riêng hội trường Đảng ủy xã có vết nứt liền mạch dài khoảng 20 m. Các vết nứt xuất hiện tại nhiều thời điểm khác nhau trong ngày 19-11, ghi nhận vào lúc 11 giờ, 15 giờ và 22 giờ.

Ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, cho biết hiện tượng này kéo dài trong phạm vi khoảng 1 km và chưa từng xảy ra trước đây trên địa bàn.

Khu nhà làm việc 1 tầng của trụ sở Đảng ủy xã Ia Rsai xuất hiện vết nứt lớn. Ảnh: Văn Ngọc

Hiện xã đã khuyến cáo người dân và cán bộ, nhân viên trong các trụ sở cẩn trọng, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định để xác định nguyên nhân.