Sạt lở thuỷ điện: Cơm chan mưa rừng kiếm tìm đồng đội từ mệnh lệnh trái tim

Thứ Hai, ngày 17/10/2022 00:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong đêm tối, những chiến sỹ trẻ Quảng Ngãi quần thảo giữa bùn đất, ngụp lặn dưới làn nước miệt mài tìm kiếm kỹ sư thuỷ điện vẫn đang mất tích.

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi sự cố sạt lở núi vùi lấp trạm điều hành tổ máy phát điện thủy điện Kà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), công tác tìm kiếm kỹ sư thuỷ điện Nguyễn Nhật Nam bị mất tích vẫn tiếp diễn, bất chấp thời tiết mưa lũ và nguy cơ sạt lở núi chực chờ.

Trong đêm lạnh, những bóng đèn công suất lớn được thắp lên, các chiến sỹ cứu nạn cứu hộ xông pha ra vùng sạt lở, suối sâu tìm kiếm nạn nhân mất tích.

23h khuya 15/10, khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ thì gần 100 cán bộ, chiến sỹ lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn quần thảo trên hiện trường vụ sạt lở núi để tìm kiếm kỹ sư mất tích.

Cùng đồng đội khiêng máy bơm chữa cháy công suất lớn lội lên lớp bùn non quá đầu gối, Thiếu úy Phạm Thanh Tài gần như đuối sức vì phải “gồng” trên vai chiếc đòn gánh máy bơm và bên dưới là bùn non xín lại.

Mỗi bước chân tiến tới là những tiếng thở dốc, song anh Tài và các chiến sỹ khác vẫn động viên nhau vượt qua vũng bùn để sớm bơm nước vào nhà điều hành để tìm kiếm nạn nhân.

“Thực sự rất khó nhọc nhưng trách nhiệm đã thôi thúc chúng tôi phải nỗ lực hết sức. Chúng tôi mong một nhưng người thân kỹ sư Nguyễn Nhật Nam mong gấp mười lần. Nỗi đau nhói lòng ngóng chờ tìm kiếm người thân quả thực ai chứng kiến mới thấu hiểu hết được”, Thiếu úy Phạm Thành Tài chia sẻ.

Phía bên cạnh, Hạ sĩ Lê Quang Đông (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) không ngại dầm mưa, sục tay chân ngâm trong bùn, nước lạnh suốt cả ngày.

"Anh em thấm mệt nhưng nhiệm vụ không thể chần chừ được. Lúc đói thì ăn vội gói mì tôm sống, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Dù vất vả, khổ cực đến mấy, chúng tôi cũng cố gắng hết sức để tìm kiếm nạn nhân", giọng người chiến sĩ trẻ đầy rắn rỏi.

Mặc những cơn mưa rừng tầm tã, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, cảnh sát cơ động, Công an huyện Trà Bồng, Công an xã Trà Lâm và Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Trà Bồng, lực lượng dân quân xã Trà Lâm… vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

6 ngày liên tục, 100 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Quảng Ngãi luôn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Trong đêm tối, sương lạnh và gió mưa nhưng từng người lính vẫn bám "trận địa".

Lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng chia sẻ, hình ảnh những chiến sỹ cảnh sát trẻ tuổi đội mưa dầm mình trong đêm trên hiện trường vụ sạt lở núi để tìm kiếm nạn nhân mất tích đầy xúc động.

"Dù không phải họ hàng, người thân nhưng với trách nhiệm, bổn phận của người chiến sỹ Công an nhân dân và vì nhân dân phục vụ, họ đã tận tâm, lăn xả công việc này", vị lãnh đạo chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV, các mũi tìm kiếm trên hiện trường được triển khai theo phân công của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền huyện Trà Bồng.

Cứ thế, từng tốp cán bộ, chiến sỹ trẻ, người dùng xẻng đào đất, hất đá, người dắt chó nghiệp vụ rà từng thớ đất, người ôm ống nước máy bơm công suất lớn dội đất bên trong trạm điều hành tổ máy phát điện, người thì mang bình oxy lặn dưới đáy sông Hà Doi, Kà Tinh.

Bữa cơm vội giữa rừng già trong cái lạnh thấu xương nhưng các chiến sỹ vẫn miệt mài nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Bởi với họ, khó khăn đang trải qua không là gì so với nỗi đâu của cha mẹ và người thân kỹ sư Nguyễn Nhật Nam.

Đưa bàn tay nhăn nheo, bạc trắng sau giờ ngâm nước lạnh, hạ sỹ Lê Quang Đông cùng anh em chỉ kịp tựa vội lưng vào tảng đá, gốc cây nghỉ tạm. Khi trời mưa bất chợt, anh em lấy tấm áo phủ lên mặt, tranh thủ từng phút nghỉ ngơi ít ỏi cho những hành trình tìm kiếm phía trước.

Những bữa cơm vội vã giữa rừng già có khi chan cùng cơn mưa bất chợt. Cảnh tượng không phải ai cũng thấy được nhưng lực lượng cứu hộ thì nếm trải từng ngày.

Mệnh lệnh từ trái tim

Bên cạnh những người lính trẻ trắng đêm trên công trường tìm kiếm nạn nhân mất tích có dáng hình một người đàn ông hết bước qua bên này hướng dẫn những người lính làm việc, lại bước sang bên kia chỉ đạo công tác hậu cần. Đó là Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ làm việc xuyên suốt cả ngày lẫn đêm với hi vọng sớm tìm thấy kỹ sư Nguyễn Nhật Nam.

Chừng ấy ngày nạn nhân mất tích là chừng đó thời gian vị Đại tá vẫn bám lại hiện trường, cập nhật từng diễn biến để đưa ra các phương án cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm.

"Vất vả nhất là các chiến sĩ trẻ, đây là thử thách không nhỏ để tôi luyện bản lĩnh, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an. Anh em làm bằng cả tinh thần cao nhất, mệnh lệnh từ trái tim để làm sao việc tìm kiếm được hiệu quả, sớm nhất", Đại tá Hưng nói.

Gần như những đêm vừa qua ông không ngủ, đôi mắt người chiến sỹ đã có hàng chục năm trong ngành phục vụ nhân dân tỏ ra thấm mệt, song không vì thế mà Đại tá Hưng nản lòng. Ngược lại ông luôn túc trực trên công trường để chỉ huy công tác tìm kiếm và động viên các chiến sỹ làm nhiệm vụ.

Một chiến nhóm các chiến sỹ tựa lưng vào đá tảng chợp mắt sau những đêm trắng tìm kiếm nạn nhân trong làn sương lạnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi Đại tá Lê Xuân Hưng cả tuần trời trực chiến chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

“Tận dụng thời tiết thuận lợi giờ nào thì làm giờ đó. Ở đây và ngay lúc này không có thì giờ hành chính. Chúng tôi đang nỗ lực để chạy đua với thời tiết để mong sớm tìm thấy kỹ sư Nguyễn Nhật Nam.

Trách nhiệm rất nặng nề và đôi khi có hiểm nguy, song với tinh thần vì nhân dân, vì nỗi niềm mong ngóng, trông chờ của người thân anh Nam, chúng tôi quyết tâm không kể cả ngày hay đêm”, Đại tá Hưng tâm sự.

Không còn đêm tối u ám khi những bóng đèn công suất lớn được bật lên tỏa sáng cả một góc rừng, nhìn từ xa chỉ thấy những bóng người tập trung làm nhiệm vụ, nỗ lực cho hành trình tìm kiếm về đích.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/sat-lo-thuy-dien-com-chan-mua-rung-kiem-tim-dong-doi-tu-menh-lenh-tr...