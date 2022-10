Đưa thiết bị bay vào tìm kiếm kỹ sư thủy điện mất tích

Công tác tìm kiếm nam kỹ sư trong sạt lở thủy điện dẫn đến mất tích được mở trở lại với hi vọng sớm tìm kiếm được kỹ sư Nguyễn Nhật Nam.

Ngày 15/10, UBND huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, sau một ngày tạm tìm kiếm kỹ sư vận hành trạm phát điện thủy điện Kà Tinh mất tích, hôm nay (15/10), công tác tìm kiếm được tái khởi động trở lại.

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo đó, lực lượng tìm kiếm chủ lực là các chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đến hiện trường sự cố bắt tay vào công tác tìm kiếm. Ngoài tiếp tục đào bới khu vực sạt lở quanh trạm điều hành tổ máy phát điện, lực lượng cứu nạn cứu hộ với đội người nhái được huy động lặn xuống suối Hà Doi và Kà Tinh để tìm kiếm.

Ghi nhận của phóng viên, do nước suối Hà Doi và Kà Tinh quá lớn, chảy như thác. Để công tác cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng phải dùng dây thừng buộc vào người các người nhái để giữ an toàn trong quá trình lặn xuống đáy suối tìm nạn nhân. Đồng thời, nhiều dây thừng được giăng ngang qua hai bên bờ để tạo thành những “phao cứu sinh” khi có sự cố cần thiết.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm nam kỹ sư mất tích sau 1 ngày tạm dừng do thời tiết bất lợi.

Trực tiếp hiện trường, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự báo thời tiết hôm nay 15/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không có mưa nên Công an tỉnh triển khai đồng bộ các lực lượng gồm: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cơ động, công an huyện Trà Bồng… tổ chức tìm kiếm khu vực sạt lở và đội người nhái sẽ tổ chức lặn tìm kiếm xung quanh hai bên bờ suối và các điểm khả khi nạn nhân mất tích.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn đưa thiết bị bay Flaycam vào phục vụ công tác tìm kiếm ở các khu vực khả nghi và lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận đến.

Theo Đại tá Lê Xuân Hưng, ngoài tìm kiếm bên ngoài thì lực lượng cứu nạn còn tổ chức dùng vòi nước công suất lớn phun vào bên trong tổ tua bin phát điện để tìm kiếm. Nếu quá trình phun nước không hiệu quả, công an tỉnh sẽ tổ chức nỗ mìn phá hệ thống đường ống bên dưới tua bin để tìm kiếm nạn nhân.

Quan sát của phóng viên cho thấy công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi vùi thủy điện Kà Tinh được các lực lượng làm nhiệm vụ triển khai một cách quyết liệt.

Bữa cơm vội giữa rừng của các lực lượng tìm kiếm kỹ sư Nguyễn Nhật Nam tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

Bên cạnh lực lượng cứu hộ, cứu nạn chủ lực, trên hiện trường khu vực sạt lở núi còn có nhiều lực lượng khác như dân quân tự vệ, công nhân nhà máy thủy điện Kà Tinh và người dân địa phương cũng được huy động tham gia.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hoàng Anh Ngọc cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị tham gia công tác tìm kiếm đã hợp đồng tác chiến, phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Ngoài phạm vi như kế hoạch, huyện chỉ đạo các đơn vị mở rộng phạm vi tìm kiếm cả khu vực lòng hồ thủy điện. Hi vọng, công tác tìm kiếm sẽ có nhiều thuận lợi và sớm tìm được nạn nhân mất tích là kỹ sư Nguyễn Nhật Nam.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, vụ sạt lở núi tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng vào tối ngày 10/10 đã kéo hàng nghìn m3 đất đá từ núi cao trượt xuống bên dưới vùi lấp trạm điều hành tổ máy phát điện và khiến một kỹ sư mất tích.

