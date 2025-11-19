Sạt lở núi cuốn sập nhà dân ở Gia Lai, 2 người cao tuổi bị vùi lấp

Sáng 19-11, tại khu vực Hải Minh, phường Quy Nhơn xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, khiến một căn nhà bị cuốn sập, hai người cao tuổi trong nhà bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ sạt lở ở phường Quy Nhơn khiến 2 người cao tuổi bị vùi lấp

Lực lượng cứu hộ đã đưa cụ ông ra ngoài an toàn, trong khi nỗ lực cứu cụ bà vẫn đang được triển khai tối đa.

Cùng thời điểm, tại khu vực núi Một (phường Quy Nhơn), sạt lở bắt đầu từ khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng và vẫn tiếp diễn. Đất đá tiếp tục tràn xuống khu vực chân núi thuộc khu phố 57, khiến một đoạn đường dài khoảng 70 m xuất hiện vết nứt. Chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo và cấm người dân vào khu vực nguy hiểm.

Rất may, trước đó phường đã chủ động di dời 35 hộ dân sinh sống ven chân núi đến nơi an toàn, nên không có thương vong. Hiện vẫn còn 3 điểm có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng đã sơ tán 100% người dân tại các vị trí này.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết chính quyền địa phương đang túc trực, theo dõi diễn biến địa chất và chuẩn bị phương án ứng phó nếu sạt lở tiếp tục xảy ra.