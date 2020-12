Sắp xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Trước đó, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm. Theo đó, bị can Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, và Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương), bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt lên tới 20 năm tù. Theo cáo trạng, hành vi của Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm ở Bộ Công Thương đã vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng. Cáo trạng cũng nêu rõ, trong quá trình điều tra, bị can Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Công Thương và cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa. Bị can Hoàng cho rằng, việc chấp nhận cho Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, được thuê đất tại khu 2-4-6 Hai Bà Trưng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND TP Hồ Chí Minh. Việc phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm và giá cổ phần khi dự án có thêm chức năng căn hộ ở trên cơ sở báo cáo của Sabeco, bị can chỉ nêu chủ trương chứ không kết luận, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá. Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra đủ căn cứ xác định hành vi của bị can Vũ Huy Hoàng đã phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với bị can và ra quyết định truy nã. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Đối với vụ án liên quan ông Đinh La Thăng, cáo trạng của VKSND tối cao cáo buộc ông Thăng và đồng phạm có sai phạm khi chỉ định nhà thầu thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ, gây thiệt hại hơn 540 tỷ đồng. VKSND Tối cao xác định ông Thăng có vai trò chính nên truy tố về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 224 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt 10-20 năm tù.