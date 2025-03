Sáp nhập tỉnh: Đặt tên gọi mới như thế nào cho hài hòa?

Nhập tỉnh là để cùng nhau phát triển Sáp nhập tỉnh không phải “nhập để nhập”, mà nhập để phát triển, vừa chung của cả nước, vừa của tỉnh, TP ấy. Sáp nhập ngoài việc để gọn đầu mối, bớt rườm rà, bớt trung gian thì còn mang nhiều ý khác. Rồi câu chuyện đặt tỉnh lỵ ở đâu thì mục đích đầu tiên phải là để phát triển rồi tiếp đó là thuận tiện cho dân cư toàn tỉnh đi lại. Chẳng hạn, trường hợp nếu tỉnh Quảng Nam sáp nhập với TP Đà Nẵng thì phía ngoài có Đà Nẵng - Hội An (khoảng 30 km) đã khá phát triển so với mặt bằng chung; khu vực từ Chu Lai - Tam Kỳ (khoảng 30 km) là vùng phát triển và đang ngày càng tạo ra nguồn thu ngân sách lớn; khu vực giữa Thăng Bình - Duy Xuyên hiện còn chậm phát triển. Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẬT Theo quan điểm của tôi, để phát triển lâu dài, nếu sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng lấy vùng đông huyện Thăng Bình để chuẩn bị một đô thị mới, làm đô thị tỉnh lỵ. Vị trí này cách sân bay Chu Lai khoảng 45 km, cách sân bay Đà Nẵng khoảng 45 km, nằm trên trục chính giao thông ven biển, đầu mối đường đông - tây gắn với Tây Nguyên (Quốc lộ 14E) và các huyện phía tây như Phước Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn… Về tên gọi thì tôi cho rằng còn liên quan nhiều đến tâm lý, tình cảm, tư tưởng, truyền thống văn hóa của người dân mỗi địa phương, do đó cần thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến của người dân, cán bộ địa phương… trước khi chốt phương án. Ông VŨ NGỌC HOÀNG, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam THANH NHẬT ghi