Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm: Khởi tố gần 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên

Danh sách 14 trung tâm đăng kiểm liên quan 1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-03D, KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 2. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 71-02D, ấp Tân Long 1, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. 3. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 83-02D, ấp Xây Đá B, xã Hồ Đức Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 4. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-17D do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển An Phát (Cty An Phát), mã số doanh nghiệp: 0315644939, số 1031 Nguyễn Hữu Thọ (xã Long Thới, huyện Nhà Bè) làm chủ quản. 5. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-15D, số 36 Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức. 6. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V, số 107 Phú Châu, phường Tam Bình, TP Thủ Đức; 1 Chi nhánh tại đường 15, khu chế xuất Linh Xuân, khu phố 4, phường Linh Trung, TPThủ Đức. 7. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V, số 428/56 quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. 8. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-19D, số 117/2D1 Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. 9. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V, số 1143/3B Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12; 1 Chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-05V tại số 1A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. 10. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D, Lô C1 đường A 2, số 5A, Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. 11. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-10D, số 5, đường 85, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. 12. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-09D, số 201 Tỉnh lộ 8, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi. 13. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D, số A5/20H6 đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. 14. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V, số 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.